Descensos molt familiars als Pirineus de Catalunya

La Molina: pistes de trineus, tubbing i fins i tot un Escape Snow

La Molina també té moltes activitats per als infants. Foto: Oriol Molas / FGC

Animació i jocs didàctics a la ludoteca a Vallter

Vallter 2000 Foto: Carol Torres / FGC

Arribeu en tren cremallera a Vall de Núria

El cremallera de Vall de Núria. Foto: Toni Anguera / FGC

Neu i aventura als arbres a Port Ainé

Zona de debutants de Port Ainé. Foto: FGC

Espot, diversió i aprenentatge a la neu

Cinta per a tubbings a Espot. Foto: Adrià Noguero Puente / FGC

Neu i tradicions, una combinació molt familiar a Boí Taüll

Snowboard per als més petits a Boí Taüll. Foto: Robert Bartomeu / FGC

Masella: La nit també és per esquiar

Esquí nocturn a Masella. Foto: Masella

Us agrada la neu? Catalunya compta ambcertificades amb el segell deque atorga l’Agència Catalana de Turisme.... Totes compten amb pistes acotades per als més petits, clubs infantils amb activitats i tallers i escoles d’esquí, entre altres serveis. Què espereu pertot són facilitats perquè lesgaudeixin plegades de l’esquí. A l’escola d’esquí compten amb dos espais pensats perquè els nens i nenes s’iniciïn en l’esquí o bé tinguin el seu primer contacte amb la neu. El Parc de Neu de l’estació és un petit univers blanc. Incorpora una cinta transportadora al peu de la Pista Llarga i també s’hi fan classes particulars. Per als nens i nenes a partir dels sis mesos hi ha el Parc Infantil, que disposa d’una zona lúdica on els monitors organitzen jocs i tallers.Si us agraden els descensos, teniu dues pistes per baixar en trineu . I si preferiu lliscar sobre la neu amb un flotador gegant, apropeu-vos a les dues pistes dedel Bosquet. Altres activitats que ofereix l’estació són l’ excursió en segway , on un guia t’acompanya perquè descobreixis els camins d’alta muntanya i els paisatges, i l’ Escape Snow Alerta Allau . En aquest scape room a la neu us convertireu en socorristes que han de prendre decisions durant una alerta d’allau.L’estació situada adisposa d’una ludoteca dins del Jardí de neu , el Miniclub L’Esquirol Fajol . Els nens i nenes s’entretenen amb els tallers organitzats pel personal qualificat mentre els pares aprofiten per esquiar sense preocupacions. La ludoteca funciona els caps de setmana i festius de 9 a 13 h i és per a nens i nenes d’entre 3 i 8 anys.Una altra opció per gaudir de la neu aés apuntar-se a les sortides amb. Hi ha quatre itineraris diferents que podeu fer al vostre aire o bé acompanyats d’un guia de muntanya. També des d’aquest any, compten amb dues noves escoles d’esquí. Vall de Núria és l’única estació dels Pirineus de Catalunya on només s’hi pot arribar amb un únic mitjà de transport: el. Tot un al·licient extra i també un entreteniment per a les famílies que poden gaudir dels paisatges nevats a través dels seus grans finestrals. El recorregut és de 12,5 quilòmetres i supera un desnivell de més de 1.000 m per oferir-te unes panoràmiques úniques de la vall. Ara també pots fer aquest trajecte a bord dels nous cotxes de viatgers MGB, uns vehicles d’època suïssos, de l’any 1963.En aquesta estació, elés la gran atracció infantil. Incorpora pistes de trineus, tubbings de diferents nivells i longituds, un recorregut de jocs d’equilibri en alçada, una tirolina i fins i tot un rocòdrom. Durant tota la temporada d’hivern trobareu una gran varietat d’activitats per a tota la família, com tallers, visites guiades i concerts de piano.L’estació compta amb l’ espai infantil Miniclub Port Ainé , ubicat a l’Hotel Port Ainé 2000***. Aquí els nens i nenes de 2 a 6 anys comparteixen jornades de jocs amb els monitors, mentre els pares aprofiten per esquiar. L’horari del Miniclub és de 9.30 h a 15.00 h i de 15.30 h a 16.30 h els caps de setmana i festius. Entre setmana s’ha de consultar la disponibilitat.Un altre atractiu per a les famílies és elque es troba dins del Parc Lúdic de l’estació. Aquest compta amb un circuit que incorpora escales movedisses de troncs a 7 m d’altura, un pont tibetà, tirolines... Per accedir-hi, els nens i nenes a partir dels 7 anys han de superar l’1,20 m d’alçada i anar acompanyats per una persona adulta.la pràctica de l’esquí es pot combinar perfectament amb l’entreteniment. El seu Parc Lúdic compta ambi un jardí de neu amb material educatiu, jocs de psicomotricitat i zones de descans. Aquesta temporada, l’estació incorpora unaa la zona de debutants. Té una longitud de 140 metres, una zona d’embarcament, dos peralts i una zona d’arribada amb contrapendent i catifes per facilitar la frenada. Hi poden accedir els infants a partir d’un metre d’alçada o de més de 4 anys (acompanyats d’un adult).Aquesta estació està situada al costat del. Si voleu gaudir del seu entorn natural, calceu-vos les, disposeu de fins a 3 itineraris diferents per gaudir del bosc i el silenci.La Zona Lúdica de l’estació familiar decompta amb una llar d’infants i un parc de neu, entre d’altres serveis. Una altra proposta de l’estació és l’activitat. Es tracta d’excursions familiars per descobrir la vall mentre escolteu antigues llegendes d’éssers fantàstics i mitològics dels Pirineus de Catalunya.A més, si voleu relaxar-vos després d’una jornada d’esquí, a prop de l’estació d’esquí es troba el, on podeu provar el circuit termal que combina la sauna, el bany turc, 2 jacuzzis i piscina de recuperació, entre altres tècniques termals.L’estació de laconsolida any rere any la seva aposta per l’, un dels seus serveis estrella. L’emoció de lliscar sota la llum de la lluna per les 13 pistes obertes i fer-ho en un horari tan poc habitual cada cop té més adeptes. Després de l’esquiada nocturna, podeu tastar una raclette o una fondue, especialitats del restaurant del Pla de Masella, una bona manera de finalitzar la jornada.L’estació de Masella també compta ambperquè els nens i nenes de 3 a 6 anys s’iniciïn en l’esquí. Si són més petits, entre 18 mesos i 3 anys, poden entretenir-se a la Caseta dels Nens, dins de les instal·lacions de l’Escola d’Esquí de Masella. Tots dos serveis funcionen en cap de setmana i festius.