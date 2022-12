Així s'apujaran els preus dels peatges catalans el 2023

Els peatges de lapujaran entre un 6,57% i un 7,3% a partir del 2023, segons l'ordre signada pel conseller, publicada aquest divendres al DOGC. Així, alel peatge per a un turisme, furgó o furgoneta passarà dels 12,64 euros actuals als 13,48 euros a partir de l'1 de gener, xifra que suposa un 6,6% més que el 2022.En el cas de, el peatge en hora vall per a un turisme passarà dels 4,04 euros als 4,34 euros, mentre que en hora punta serà de 4,88 euros davant els 4,56 euros actuals. A les autopistes d'(a la C-16, eix) l'increment serà d'un 7,19% i a les d'(C-32, eix) d'un 7,3%.Fonts del Departament dehan concretat que les noves tarifes s'han fixat agafant la variació anual de l'del mes d'octubre, que va ser del 7,3%, tal com estableix la fórmula de càlcul automàtica, en què es pren de referència del desè mes de l'any anterior. A banda, també es té en compte elque modula la variació de trànsit real i el previst fa tres anys.Pel que fa a laaquesta darrera via i a la, la Generalitat va anunciar diverses mesures per ampliar els descomptes als peatges, com l'augment de les bonificacions. Per exemple, durant el primer trimestre del 2023, les rebaixes passaran del 70% al 80% a la barrera troncal i del 41% al 60% a la lateral al peatge dede la C-16. A la C-32, els recorreguts interns de l'autopista C-32 entre(Garraf) i El Vendrell (Baix Penedès) passaran a ser gratuïts durant el primer trimestre i una bonificació al peatge de Vallcarca passarà del 40% actual al 50%.Amb tot, la Generalitat assegura que amb els nous, no només es reduirà al preu del peatge que pertoca del 2023 incloent l'increment de l'IPC sinó si es compara amb fa 15 anys. En aquest sentit, elassumeix uns 50 milions d'euros en concepte de bonificacions, descomptes i reduccions als. D'altra banda, la Generalitat justifica que no congeli el preu dels peatges per la incidència "molt significativa" que tindria en els pressupostos públics i la mesura s'allunyaria de les polítiques públiques de descarbonització de la mobilitat i d'incentiu per a un major ús del

