Illa aplaudeix la nova etapa de «diàleg i convivència» i crida a enfortir l'autogovern

L'any 2022 acabarà amb una reforma del codi penal aprovada i amb uns pressupostos de la Generalitat en plena negociació. En ambdues carpetes, els socialistes estan tenint un protagonisme central, i el líder del PSC,, ha volgut treure pit d'aquesta centralitat en el seu missatge de Cap d'Any. "El soroll polític és insuportable, vull reivindicar el dret a ser optimistes. Hem d'alegrar-nos per l'etapa que hem obert de diàleg i convivència. És bona per Catalunya i bona pel conjunt d'Espanya", ha declarat en un vídeo enregistrat a diversos espais del Parlament, en referència també a la crisi institucional perpetrada pel PP per bloquejar la reforma del poder judicialEl primer secretari del PSC considera que davant tot el "soroll excessiu", el que cal és continuar apostant per una, i que tingui per objectiu afavorir el "" generacional, social i territorial, a banda de per enfortir les institucions d'autogovern. Aquest desig arriba també en paral·lel a la voluntat de Pere Aragonès d'iniciar una nova etapa, després de la derogació de la sedició, que tingui com a eix central un nou referèndum d'autodeterminació per Catalunya. És un desig del president de la Generalitat que vol articular a través d'un acord de claredat, però a hores d'ara no ha guanyat gaires, per no dir pràcticament cap, adepte.A hores d'ara el president del govern espanyol,acordat plantejat per Aragonès també en el discurs de Sant Esteve. I també ha tancat la porta a una reunió de laabans d'acabar l'any, al contrari del que s'havia pactat a finals de juliol a Madrid, quan les delegacions de l'Estat i de Palau es van citar cara a cara per última vegada de manera oficial. La negativa de Sánchez a l'acord de claredat i el fre a la mesa de la negociació topen així amb l'intent d'Aragonès de revifar la via de l'autodeterminació.En el mateix insisteix el PSC. En el seu missatge, Illa espera que l'any 2023 deixi enrere l'etapa del procés i se centri en "potenciar tot allò que ha fet que Catalunya continuï dempeus en moments de dificultat", reivindicant el potencial de totes aquelles persones que fan que Catalunya "no deixi de funcionar". "Ho tenim tot en aquesta nova etapa. Correspon a la política", ha declarat el cap de l'oposició. Considera que ara és l'hora de mirar al futur amb "ambició" i que Catalunya torni a ser notícia pels seus assoliments i èxits, i "pel merescut prestigi que de vegades s'ha oblidat".

