Un cap de setmana natural i cultural

Un espai natural per gaudir en família a Banyoles

Una passejada cultural per Girona

A l’interior del, eli elestan preparats per oferir-te un. Podràs descobrir com es vivia en el neolític, aprendre sobre la cultura jueva o gaudir d’un paisatge únic mentre fas un tomb per l’estany de Banyoles.és un espai de gran valor paisatgístic, cultural i natural que compta amb nombroses activitats esportives i d’oci. La seves dimensions són tals que es considera el conjunt càrstic més extens de la península Ibèrica. A més, gràcies a la seva importància mediambiental ha aconseguit la protecció del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya, la inclusió a laa i entrar de laA l’arribar per visitar-lo et situes al denominat front de l’Estany, un passeig de plàtans que permet gaudir del paisatge. I que, a més, permet observar les tradicionals pesqueres a la vora de l’aigua. Són unes petites construccions d’ús recreatiu que es van aixecar durant la segona meitat del segle XIX i principis del XX.La seva diversitat paisatgística el converteix en el lloc perfecte per albirar un munt d’espècies diferents d’. De fet, al nord de l’estany existeix un punt habilitat per a l’albirament. Però l’estany també és un espai preparat per a l’esport, tant aquàtic com terrestre. Es pot llogar unen qualsevol dels punts de lloguer per endinsar-te en les seves aigües, recórrer els camins damunt d’una, passejar pels senders per gaudir dels paisatges amb tranquil·litat i, fins i tot, banyar-t’hi durant l’estiu, a la, l’únic punt de lliure accés de bany.Per donar un toc històric a l’escapada, pots visitar el Parc Neolític de la Draga , que es troba vora l’estany. És una experiència totalment immersiva que convida la família a conèixer com es vivia en l’època prehistòrica. La zona va ser un poblat durant l’època del neolític i durant les obres pels Jocs Olímpics del 92 se’n va fer la descoberta. Gràcies a la col·laboració de diverses institucions s’ha reconstruït, i actualment tothom que el visita pot entrar a les cabanes i passejar pel poblat, com si viatgés en el temps.Si busques una sola paraula per definir la ciutat de Girona , la més adequada és diversa. El llegat de la ciutat és una barreja d’èpoques: romana, medieval, modernista i romànica, i això es nota en la seva proposta cultural i històrica per als visitants.Les restes de la muralla et guien pels carrers del, on es pot viure l’essència de la ciutat i que desemboquen davant la imponent. Sabies que aquesta icona de la ciutat destaca per tenir la nau gòtica més ampla del món? Mesura 23 metres. A més, també destaca la barreja d’estils arquitectònics: el barroc de la façana principal, el romànic del claustre i de lai el gòtic de la nau.Una de les joies arquitectòniques que la ciutat conserva és el call jueu . Durant els segles XII i XV una comunitat jueva va viure en aquest call, fins al 1492, quan els jueus van ser expulsats pels Reis Catòlics. Es troba dins del famós Barri Vell i està format per carrerons, cases fortes, escalinates, arcs i patis.És un dels calls més ben conservats de tot Europa. Un dels edificis principals que es pot visitar és el, que està ubicat a la que va ser l'última sinagoga de la ciutat i és on es troba elSón moltes les activitats culturals que acull la ciutat, però si cal destacar-ne alguna, seria Girona. Se celebra des del 1954 al maig. Durant uns dies, els carrers i places de la ciutat s’omplen de precioses catifes fetes amb flors i els edificis es decoren amb flors.per al viatge?