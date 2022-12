Barcelona controlarà la introducció de vidres i armes blanques a l'espectacle de Cap d'Any

L'és l'escenari ideal per celebrar l'arribada de l'i per aquest motiu l'Ajuntament de la capital catalana l'ha recuperat després de dos anys de pandèmia. Un espectacle protagonitzat per més de 200 drons , foc, aigua, música i llum donarà la benvinguda al 2023 des d'aquest indret clau de les celebracions barcelonines.Es preveu que hi assisteixin unes 94.000 persones, tal com ja va passar el 2019, i els precedents a la zona, sobretot durant celebracions massives com les festes de la Mercè, en què s'han produït incidents diversos a la, han portat la(GUB) a dissenyar unper controlar la zona. De fet, el trànsit a l'avinguda Maria Cristina es tallarà a partir de les 19 hores i la plaça es dividirà en dues zones -mar i muntanya- per efectuar-hi els talls als vehicles rodats quan sigui necessari amb l'objectiu de protegir la seguretat de l'acte.Conjuntament amb els, els agents instal·laran-única via d'accés a l'espectacle- perla introducció d'ampolles i gots de, a més d'objectes perillosos coma l'espai habilitat per observar-lo. D'aquesta manera, i tal com ha indicat el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, aquest divendres, es vol evitar l'entrada de qualsevol mena d'objecte que pugui "alterar el normal desenvolupament de l'activitat".L'espectacle té una durada de mitja hora i el consistori espera que els assistents es desplacin de manera voluntària als diferents punts de la ciutat per continuar la nit. "i el show de drons a l'avinguda Maria Cristina", ha remarcat Batlle. Es tracta d'un fet que diferencia aquest espectacle d'altres festes massives, com els concerts de la Mercè, i que l'Ajuntament espera que sigui útil perquè no es repeteixin els incidents. En cas que això passi, GUB i Mossos tenen preparat unper desallotjar l'espai.Més enllà de l'avinguda Maria Cristina, la Guàrdia Urbana i els Mossos duran a terme unconformat per. Els punts clau de la intervenció són les-el Front Marítim, Poblenou, el Paral·lel, Gràcia i Sant Gervasi-, la-amb controls d'alcoholèmia i drogotests arreu de la capital catalana- per evitar "conducció de risc", i els, amb especial atenció a les violències sexuals i masclistes que aquestes darreres setmanes de l'any s'han agreujat Tal com ha indicat l'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, també es faràen relació amb el patrimoni -"sobretot els furts"- mitjançant efectius uniformats i de paisà. Lessón dos dels altres factors pels quals vetllarà la GUB durant la nit de Cap d'Any, amb la intenció d'evitar qualsevol incident. Les, habitualment convocades amb poques hores d'antelació a les xarxes socials, també estan en el punt de mira dels agents.Finalment, elssón un altre dels elements destacables del dispositiu. Els darrers dies s'han fet 83 inspeccions als locals per garantir que respecten totes les normatives i 68 han derivat en. Segons explica l'inspector Jordi Oliveras, de cara a les festes d'aquests dies, com el Cap d'Any, s'han prioritzat inspeccions a locals amb molt d'aforament. Els principals incompliments detectats són per no tenir rètols obligatoris, com la prohibició de fumar o el consum d'alcohol per part de menors, i per un funcionament defectuós de llums d'emergència.

