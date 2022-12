La inflació es modera un punt al desembre i tanca l'any en un 5,8% a l'Estat

L'(IPC) a l'ha caigut un punt al desembre i ha tancat l'any amb una variació anual del 5,8%, el valor més baix des del novembre del 2021. Segons l'indicador avançat que ha publicat aquest divendres l'(INE), la baixada s'explica per la moderació dels preus de l'i elsEn canvi, lasubjacent –que exclou els aliments no elaborats i l'energia- s'ha enfilat sis dècimes, fins al 6,9%, per l'encariment del, i acumula pujades interanuals des de l'abril del 2021. Pel que fa a la variació mensual, l'IPC ha registrat un repunt de tres dècimes respecte del novembre.Pel que fa a la variació anual, la dada avançada aquest divendres constata que la inflació acumulades del juliol, quan va assolir la taxa rècord del 10,8% a l'Estat. Amb tot, si la dada avançada per l'es confirma, l'IPC mitjà del 2022 se situarà en el 8,4%.Quant a l'(IPCA), al desembre s'ha registrat una variació anual del 5,6%, més d'un punt inferior a la registrada en el mes anterior. En relació amb la variació mensual, l'ha repuntat una dècima.La variació anual definitiva de l'IPC corresponent al mes de desembre es coneixerà a mitjans de. Aleshores l'INE també publicarà dades perautònomes. Al novembre, la variació anual de l'IPC es va situar en el 6,8% a l'Estat i en el 6,4% a

