Notícies del 29 de desembre de 2022

Defensa identifica els militars de la prostituta del Bruc, però no informa sobre les sancions



El ministeri de Defensa ha identificat els militars de la caserna del Bruc que van organitzar el sorteig d'una prostituta per recaptar fons per una festa per la Puríssima, tal com ha avançat el diari ARA. Fonts de l'executiu espanyol han assenyalat que la investigació interna ha finalitzat, però no han precisat quantes persones s'han considerat responsables dels fets ni quines mesures s'han adoptat.