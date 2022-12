El món plora la mort de Pelé: «Abans que arribessis, el futbol només era un esport»

El Barça lamenta profundamente la muerte del "Rei" Pelé, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Con él, el fútbol se hizo más grande. Descanse en paz. pic.twitter.com/5UKXt2f56D — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 29, 2022

, conegut internacionalment amb el sobrenom de, ha mort aquest dijous després de setmanes ingressat en un hospital de Sao Paulo, víctima d'un càncer de còlon que li van detectar fa un any i d’una infecció respiratòria que li havia agreujat la seva situació. El món del futbol plora la seva mort i les reaccions a la pèrdua no s'han fet esperar., l'hereu de la seva samarreta amb el 10 a la selecció del Brasil s'ha acomiadat del primer ídol de masses internacional d'aquest esport amb un emotiu missatge a Instagram. "Abans de Pelé, el '10' només era un número'.", ha compartit. Laha decretat un dol oficial de set dies i ha lamentat que es tracta de "la notícia més trista" que mai han hagut de donar.Elha emès un comunicat "lamentant profundament" la mort del "Rei" Pelé, com també ho ha fet els'ha unit a l'homenatge amb un concís "descansi en pau, Pelé", mentre queha recordat que el triple campió mundial "viurà per sempre en cadascun dels amants del futbol".Altres entitats i personalitats d'aquest esport que han compartit missatges de respecte i tristesa cap a la figura de Pelé han estat el, el club on va militar, amb un simple "etern" i una fotografia d'una corona;, que ha reflexionat que ""; i, president de la UEFA, que ha reconegut que "va ser la primera superestrella mundial".

