L'Estat convoca les autonomies per abordar el repunt de la Covid a la Xina

🔊El Health Security Committee #HSC de la UE se ha reunido esta mañana para analizar la situación ante el incremento de casos de COVID-19 en China.



✔️España ha remarcado la importancia de continuar la senda de la coordinación europea en las políticas sanitarias.



(1) ⤵️ pic.twitter.com/qfRctIzJx4 — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) December 29, 2022

Elha convocat els governs autonòmics el matí d'aquest divendres 30 de desembre arran de l'. Serà aleshores quan se celebrarà una reunió de la Ponència d'Alertes de Salut pública i Plans de Preparació i Resposta, segons han avançat diversos mitjans. Tot, després de la sol·licitud de Castella i Lleó a la sortida de la trobada deld'aquest dijous.La petició dels lleonesos inclou la presa de decisions i "". A la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha reaccionat de manera unilateral i ha recuperat aquest dijous el protocol Covid a les residències de gent gran i ha manat reforçar l'hospital Isabel Zendal. Mentrestant, l'es limita a recomanar als viatgers espanyols amb destinació a la Xina que només s'hi desplacin si disposen de la pauta de vacunació completa, així com que respectin les mesures preventives incorporades aquests anys.ja han anunciat que recuperaran una de les restriccions de fa uns mesos: demanaran als viatgers provinents de la Xina fer-se tests o mostrar una prova negativa per poder entrar al país. En la mateixa línia, la Unió Europea preveu reunir les autoritats sanitàries per trobar una resposta conjunta a l'alarma que genera la situació a la Xina.

