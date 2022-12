L'ocupació dels ferrocarrils Barcelona-Vallès baixa un 30% en hora punta des que hi ha més freqüències

ha constatat que l'ocupació dels trens de lades que hi ha més freqüències ha comportat una baixada del 30% de l'ocupació dels combois en l'hora punta del matí. És a dir, els vagons van més buits i s'afavoreix el "nivell de confort" del servei.En concret, Ferrocarrils ha detallat que la setmana abans que entressin en vigor les noves freqüències el grau d'ocupació mitjana dels trens era del 83,3%. En canvi, amb els nous horaris, el percentatge. Cal recordar que el nou servei suposa un increment de places per quilòmetre oferides en l'hora punta del matí del 38,6%.Les dades arriben després que FGC hagi fet un monitoratge constant de les càrregues dels trens durant els 10 primers dies feiners d'implantació dels nous horaris. Des del 9 de desembre de les 7:30 hores fins a les 9:30 hores circulen trens cada cinc minuts per les estacions de Terrassa i Sabadell i cada 2,5 minuts per Sant Cugat. FGC també ha confirmat que respecte del mateix període de l'any passat,", ha valorat el president d'FGC, Toni Segarra, que ha afegit que generen més demanda, amb una oferta "potent i competitiva". "Que les persones viatgin millor vol dir que teneni apostar per una mobilitat més sostenible", ha agregat.

