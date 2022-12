Per què els menors de 5 anys no haurien de menjar els 12 raïms de Cap d'Any?

Larecorda que els nens menors de cinc anys no haurien de menjar els 12 grans de raïm la nit depel risc d'. Tampoc és recomanable, segons indiquen, substituir la fruita per la ingesta de fruits secs o peces de xocolata amb cada toc de campana.Els raïms, per la seva mida, pell relliscosa i el suc del seu interior, poden propiciar que s'empassin sense mastegar i generin un, impedint el pas de l'aire als infants, recorda la SEORL-CCC. Per això, els otorrinolaringòlegs recomanen que no les ingereixin menors de cinc anys i, quan se'ls ofereixin als nens grans, siguinD'altra banda, es recomana no donarnia aquests menors, ja que els fragments durs que es desprenen en mossegar-los també poden obstruir les vies respiratòries i provocar els mateixos efectes perillosos per la salut. Recorden, en aquesta direcció, que per norma, els fruits secs s'han d'oferir molts als menors de cinc anys.A més, és convenient que els adults tinguin nocions bàsiques deper conèixer què cal fer si es produeix un ennuegament. En cas d'accident, també és recomanable acudir de manera immediata a un centre d'urgències perquè un especialista en otorrinolaringologia el pugui valorar.

