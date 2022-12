Tragèdia a Cambodja: 19 morts i prop d'un centenar de ferits per l'incendi en un hotel

Com a mínim 19 persones han mort i 74 més han resultat ferides aquest dijous a conseqüència d'un gran incendi que s'ha desencadenat la matinada d'aquest dijous en un hotel casino situat a la ciutat de Poipet, al nord-oest de Cambodja. Dels ferits, 23 ho són de gravetat i no es descarten més víctimes mortals, segons ha informat Bun Pheng, sotscap de la policia de la província de Banteay Meanchey, on ha tingut lloc el succés.



Les autoritats encara no han donat una versió oficial de com s'ha produït l'incendi al Grand Diamond City Hotel and Casino, tot i que sembla que es podria haver originat per l'explosió d'una bombona de gas. Fonts policials han explicat que la majoria d'afectats són del país. Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat el viceprimer ministre i titular de la cartera d'Interior de Cambodja, Samdech Krala Hom Sar, a més de l'altre viceprimer ministre Ke Kim Yam.

Segons testimonis, arran de l'explosió,. Moltes han mort o han resultat ferides de gravetat. Un altre grup ha pujat a la teulada de l'edifici i han estat evacuats amb l'ajuda dels helicòpters dels serveis d'emergència. D'altra banda, un grup de treballadors i clients també hauria tingut dificultats per posar-se fora de perill, ja que el foc s'ha propagat amb rapidesa des de les plantes de baix i ha bloquejat la sortida, informa el Kohsant Epheah Daily."S'ha realitzat undels nostres valents oficials i els seus homòlegs tailandesos per controlar aquest", ha destacat el cap de la Policia de Poipet,, en el diari cambodjà The Penh Post. Tanmateix, ha assegurat que ha estat l'incendi més gran que ha experimentat mai la província i, fins i tot, el regne

