El Barça a l'Europa League i dos Mundials: l'agenda esportiva del 2023

Elja és història. Ha deixat moments que quedaran gravats a la retina de molts aficionats de l', com la victòria de llegenda deal. Altres no seran tan recordats amb emoció, com una nova eliminació dramàtica dela la. Ara, comença unplagat d'incògnites esportives. Molts es voldran mantenir en la victòria i altres voldran tornar a guanyar.Ja va tocant. Atothom té molt clar que el Barça ja ha de guanyar un títol que demostri que el club ha tornat i que és capaç de tornar a fer emocionar els culers.són els primers que han admès que amb el nou projecte d'aquesta temporada guanyar és una obligació. Els blaugrana, malgrat l'eliminació de la Champions League, encara opta a, per ara, quatre títols.A ningú se li escapa que la prioritat és guanyar la Lliga. El Barça va guanyar el títol per últim cop ja fa quatre anys, un fet que no havia passat mai en aquest segle XXI tan gloriós i tan dramàtic a la vegada pel club català. Ara, els de Xavi estan en bona posició per aconseguir la Lliga, empatats a punts amb eli per davant a la classificació pel factor goal average. Precisament, el Barça només s'ha deixat els tres punts contra els blancs, dos contra elen el primer partit de la competició i dos més contra l'Espanyol. Pel que fa als altres dos equips catalans a Primera Divisió, eli l', tal com va la temporada sembla que la lluita serà per la permanència.A la regularitat de la Lliga, però, no se li ha sumat la continuïtat a la Champions League. Malgrat tot, els culers aspiren a guanyar unaque té més interès econòmic que esportiu. No serà un camí de roses, com ja es va demostrar l'any passat quan els de Xavi van caure eliminats als quarts de final contra l'en la invasió alemanya del. El primer escull aquest any serà el: l'anada serà a Barcelona a les 18.45 del 16 de febrer i la tornada a les 21 del 23 de febrer aAbans de tot això, el Barça disputarà laa l'. La semifinal la disputarà el 12 de gener contra el Reiali en cas de guanyar la final seria contra el Reial Madrid o elel 15 de gener. Pel que fa a la Copa del Rei, els blaugrana debutaran a la competició enfrontant-se a l'deel 4 de gener a les 21.Malgrat l'eliminació del Barça, la Champions encara promet emocions fortes. Els vuitens de final de la competició començaran el 14 de febrer sense un favorit clar per apoderar-se del títol. Eldei elde Leo Messi són dos dels aspirants més clars, als quals també cal sumar-li un Reial Madrid que sempre està entre els favorits, a més delo elSi fa uns dies els homes jugaven el Mundial a Qatar, el torn de les dones arribarà a partir del 20 de juliol de 2023, amb la cita mundialista que se celebrarà de manera compartida entre. L'edició tindrà una novetat: per primer cop participaran 32 equips, equiparant-se a la competició masculina. La gran favorita segueix sent la de sempre, els, que han guanyat els dos últims torneigs celebrats el 2015 i el 2019.Una altra de les aspirants serà la selecció espanyola, però a hores d'ara és una incògnita en quina situació hi anirà. El passat mes de setembre, 15 jugadores entre les quals hi havia les del Barça van enviar una carta a la federació espanyola de futbol en què renunciaven a jugar per l'equip si no se cessava a l'entrenador. La gran estrella del combinat,, no formava part d'aquestes jugadores perquè no estava convocada a causa de la seva lesió, però també ha donat suport a les seves companyes.Aquest any no hi haurà ni Mundial masculí ni Eurocopa, però als amants del futbol de seleccions els quedarà la fase final de la, elses disputaran aquest títol europeu, que pretén donar-li un format més competitiu als tradicionals amistosos. Les semifinals, que encara s'han de sortejar, es disputaran el 14 i 15 de juny i la final el 18 de juny entre les ciutats holandeses deEls fans del bàsquet també tenen una gran cita aquest 2023. A partir del 25 d'agost i fins al 10 de setembre, les millors seleccions del món es disputaran el Mundial, que es jugarà de manera compartida entre eli les. Com tampoc podria ser d'altra manera, la gran favorita torna a ser els Estats Units, que ha guanyat en fins a 12 ocasions el Mundial. Ara bé, cal recordar que uns nord-americans plagats de baixes van naufragar ara fa quatre anys i el vigent campió i que defensarà el títol és Espanya.acollirà el 26 i el 27 d'agost les dues primeres etapes de. La prova ciclista espanyola, una de les tres grans juntament amb eli el, tornarà a la capital catalana per la porta gran, però no exempta de polèmica pel cost d'1,6 milions d'euros per organitzar aquestes dues primeres etapes . La primera etapa serà una prova a contrarellotge de 14,6 km pels carrers de Barcelona mentre que la segona començarà farà 181, 3 km des defins a la capital catalana passant peri l'La nova hegemonia de labusca rival.tornaran a ser els favorits aquest 2023 per apoderar-se d'un títol que, si no hi ha sorpresa, tornarà a competir com a principals rivals amb. La sorpresa que buscaràamb el seu nou. El Mundial tindrà aquest any un rècord de 23 carreres, entre les quals hi serà, com és habitual, el Gran Premi de Catalunya, que es disputarà el cap de setmana del 3 i 4 de juny.

