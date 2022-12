Defensa identifica els militars del Bruc que van organitzar el sorteig d'una prostituta

Elha identificat els militars de laque van organitzar el sorteig d'una prostituta per recaptar fons per una festa per la Puríssima, tal com ha avançat el diari ARA. Fonts de l'executiu espanyol han assenyalat que la investigació interna ha finalitzat, però no han precisat quantes persones s'han considerat responsables dels fets ni quines mesures s'han adoptat.Segons va publicar l'Ara, els primers missatges sobre la rifa els van enviar el 22 de novembre un caporal i un sergent en un xat de WhatsApp d'una de les companyies de la caserna. Allà, es van reproduir comentaris vexatoris i denigrants sobre la noia. El cas va generar un fort rebuig arreu de l'Estat i també dintre del govern espanyol. Precisament, la ministra de Defesa,, va criticar el comportament dels militars i va assegurar que els responsables dels missatges haurien de ser expulsats de les forces armades perquè els missatges vexatoris no es corresponien amb els "valors" de l'exèrcit.Tant l'exèrcit com el ministeri van negar tenir constància del sorteig, però van remetre el cas a lanperquè analitzés si podia ser constitutiu d'un delicte. La investigació interna ha estat dirigida per un oficial del Bruc i un del cos jurídic militar traslladat a Barcelona i ha consistit en diverses entrevistes amb tots els membres de la companyia de fusellers que formaven part del xat. El resultat, però, és una

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor