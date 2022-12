Amb la vista posada al Montseny

Vallès Oriental: el Montseny, Reserva de la Biosfera

La riera de Gualba, al Parc Natural del Montseny. Foto: Agència Catalana de Turisme

Vallès Occidental: Modernisme a ritme de jazz

Masia Can Freixa de Terrassa. Foto: Agència Catalana de Turisme

Osona: el passat medieval i comercial de Vic

Una dona comprant fruites i verdures a una parada del mercat de la plaça Major de Vic. Foto: Núria Puentes / Agència Catalana de Turisme

Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Foto: José Luis Rodríguez / Agència Catalana de Turisme

Moianès: Quaternari i Rafael de Casanova en un mateix espai

Interior de la cova al Parc Prehistòric de les Coves del Toll. Foto: Juan José Pascual / Agència Catalana de Turisme

Seguim la ruta per l. Avui anem cap al, el massís muntanyós de referència per a qualsevol català i per a aquells que viuen al seu voltant, els habitants d’, el, ell i elAquest massís muntanyós que forma part de laés com un petit tros de selva al cor de Catalunya. Les diferències d’humitat i temperatura dels diversos ambients, que van del clima mediterrani fins al més centreeuropeu i fred, amb moltes fonts i aigua, el converteixen en un espai amb una vegetació extraordinàriament rica, reconegut com ai com al.Amb el punt més elevat al, compta amb dos punts que s’han convertit en lloc de referència per al muntanyisme i l’escoltisme català. Un és el, un cim de 1.056 m on moltes famílies porten els nens i nenes per descobrir-los la passió per la muntanya. L’altre és el, una referència muntanyenca amb els seus prop de 1.700 m. El cim ofereix una visió esplèndida de l’entorn i és un dels més fotografiats, amb la creu dedicada ade fons. Si vols conèixer millor el Montseny, el parc organitza cada diumenge de l’any passejades guiades.A mitjans dels segle XIX, Terrassa va ser una de les ciutats catalanes a l’avantguarda en creixement industrial. L’aparició de moviments culturals com eli eli la construcció de fàbriques, magatzems, cases d’obrers i fabricants, edificis de serveis i seus d’institucions van marcar la ciutat. Si vols saber-ne més, descarrega’t l’ audioguia del Modernisme industrial a Terrassa, que et portarà pels 10 edificis més destacats, entre els quals la, una joia singular del Modernisme català inspirada per Gaudí.Aquestaté una vida cultural molt activa i programa anualment festivals com el de jazz, de renom internacional, i el. Un altre centre d’esbarjo de Terrassa és el, on es troba l’impressionant castell-cartoixa del 1110, que actualment acull elEl mercat, la gastronomia i la riquesa arquitectònica defineixen la personalitat d’aquesta Ciutat amb Caràcter. Vic i la seva història bimil·lenària conserven un llegat patrimonial excepcional. És una ciutat plena de monuments del passat on et trobes un temple romà del segle I, les muralles medievals de Pere III, edificis barrocs, modernistes… fins a arribar al Museu Episcopal , que acull una col·lecció excepcional d’art medieval.Vic et convida a descobrir el seu passat comercial en barris com lesi el pont de Queralt, que la van convertir en un dels nuclis més influents de la Catalunya medieval. Aprofita per recórrer les parades del mercat de la plaça Major . Funciona cada dimarts i dissabte des del segle IX i és un dels espais més característics i dinàmics de la ciutat.Si vols conèixer l’entorn natural de la ciutat, endinsa’t per l’ Espai Natural de Guilleries-Savassona i el Parc Natural del Montseny , que compta amb un centre d’interpretació a. Els seus característics boscos frondosos van ser l’escenari d’històries i llegendes protagonitzades per bandolers de renom de la zona comi éssers mítics com les dones d’aigua i les bruixes de Viladrau.Si vols que els nens s’interessin per la història, alhi trobaràs el Museu Arqueològic Coves del Toll , on pots admirar les restes trobades a les coves prehistòriques del Toll, un dels jaciments més rics d’Europa en fauna del quaternari.En un mateix dspai pots visitar les coves, considerades un dels conjunts càrstics més bonics de la península Ibèrica, seguir al Museu Arqueològic, on hi ha una important col·lecció paleontològica i arqueològica, i acabar amb una visita a la casa on va néixer. El conseller en cap de Barcelona i heroi de la defensa de la capital catalana durant el setge de la ciutat el 1714 va viure a la casa on ara hi ha el museu.per al viatge?