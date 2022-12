Mor Arata Isozaki, l'arquitecte del Palau Sant Jordi

L'il·lustre arquitecte japonès, dissenyador entre d'altres del, ha mort aquest dijous als 91 anys per causes que encara es desconeixen. Amb el seu adeu, el brutalisme perd un dels exponents, però roman a Barcelona amb el pavelló més emblemàtic de la ciutat, considerat una obra mestra de l'arquitectura i l'enginyeria moderna.Aquesta i altres creacions, com les emblemàtiques, la biblioteca d'Oita, la seva ópera prima; el Museu d'Art de Gunma, la discoteca Palladium de Nova York i la torre Allianz de Milà; el van portar a guanyar el, el més prestigiós de l'arquitectura. El jurat va destacar aleshores la seva "".L'"" va néixer a la ciutat d', a l'illa japonesa de Kyushu, el 1931, poc abans que el seu país quedés reduït a cendres amb les dues bombes nuclears que van posar punt final a la. Tot i que va iniciar allà la seva carrera, amb una gran influència de l', va marxar ben aviat a descobrir món per incorporar matisos d'arreu a la seva obra.

