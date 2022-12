Nogueras rebutja una aliança Junts-PDECat: «És un partit que no existeix»

Pactes independentistes?

Veus dispars sobre les possibles aliances que Junts pugui teixir amb el PDECat en l'àmbit municipal. Tot i que l'executiva del partit liderat per Laura Borràs i Jordi Turull ha assegurat que l'alcaldable per Barcelona,per pactar amb el PDECat, no pensa el mateix la líder de la formació a Madrid,, que considera que no s'hauria d'arribar a aliances amb el PDECat perquè "és un partit que ja no existeix".Així ho ha declarat en una entrevista a Europa Press, en la qual ha assegurat que el partit "fa temps que", i que tot el que queden són persones que en van formar part un dia: "És un partit que no va aconseguir cap representació en les últimes eleccions autonòmiques. Veurem, no crec que vagi de sigles, va de persones", ha sentenciat la portaveu de Junts al Congrés, en paral·lel que avancen les negociacions entre Trias i possibles partits d'òrbites postconvergents amb les quals es podria entendre.En una entrevista a la SER el passat 19 de desembre, Trias va considerar que "". "Serà una candidatura molt Trias", va remarcar l'exmilitant del PDECat, que va expressar preocupació pels barcelonins que "sempre han votat CiU" i ara no saben a qui votar. "Intento que tinguin clar que poden votar el Trias", va dir parlant d'ell en tercera persona. Durant aquella mateixa jornada, el secretari d'organització del PDECat,, va assegurar que havien iniciat converses "de partit a partit" amb Junts per explorar un acord de cara a les municipals de Barcelona amb la candidatura de l'exalcalde.Més enllà dels pactes amb el PDECat, Nogueras, preguntada per si Junts prioritzaràdesprés de les municipals, ha recordat que així consta a la ponència política del partit, però ha opinat que els pactes locals no determinen el "futur del país". Concretament, la, prioritza que la formació arribi a pactes municipals amb partits independentistes, però afegeix que "es respectarà l'autonomia local" tenint en compte les diferents realitats territorials.En aquest mateix sentit es pronuncia Nogueras, que considera que la vida política als pobles i ciutats és d'una, tot i que ha apuntat que el cas de Barcelona té les seves peculiaritats: "Diferent és a Barcelona. Parlem de la capital del país desmantellada també pel tripartit. A partir d'aquí, no només són les sigles o el programa electoral, és l'actitud".Preguntada directament sobre si s'obren a pactar amb el, ha demanat que es tingui clar que "la política municipal menja a part", i ha apostat per analitzar candidats i pactes que ja s'han fet en el passat. La postura de Nogueras en aquest sentit és que no s'han de comparar pactes de governs nacionals amb els que s'assoleixen en l'àmbit local, dins del qual ha emmarcat la Diputació de Barcelona: "".Davant els contactes que el Govern manté amb Junts i amb PSC per a aprovar els pressupostos de la Generalitat, Nogueras no descarta que els socialistes puguin donar suport als comptes al Parlament després que els republicans votessin a favor dels pressupostos generals de l'estat: "El que tenim clar és que. Quan em pregunten sobre el suport dels socialistes a Catalunya, em fa gràcia. M'ho pregunten com si fos una cosa nova d'enguany, i ERC i PSOE fa tres anys que són socis", ha resolt.

