El TC valida els canvis de magistrats i consolida la majoria progressista

El ple del(TC) ha avalat la idoneïtat dels quatre candidats proposats pel(CGPJ) i pel govern espanyol com a magistrats del Constitucional, que passarà a tenir majoria progressista. El TC ha donat llum verda per unanimitat a, designats pel Poder Judicial, i ai a, nomenats per l'executiu espanyol. D'aquesta manera, el TC es renova després de mesos de bloqueig i tindrà set magistrats progressistes i quatre conservadors. Ara els quatre nous magistrats del TC hauran de jurar o prometre el càrrec davant dei prendre possessió del càrrec al Constitucional.Lafeta aquest dijous és un tràmit que consisteix en la comprovació que els candidats compleixen amb el que fixa la llei que regula el TC. Bàsicament, si són ciutadans espanyols i juristes de reconegut prestigi i amb més de quinze anys d'exercici. El TC ha constat que és el cas de Campo, l'exministre de Justícia; de Díez, catedràtica i exalt càrrec de la Moncloa, i actual vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries; de Segoviano, expresidenta de la sala social del Tribunal Suprem considerada progressista, i de Tolosa, president de la sala contenciosa-administrativa, de sensibilitat conservadora.Els quatre nous magistrats permetran renovar els magistrats, que tenien el mandat caducat des del juny. La majoria, ara, serà de set magistrats progressistes i quatre de conservadors. El TC té a dia d'avui onze magistrats i no dotze perquè, conservador, va renunciar per motius de salut i no ha estat encara substituït.Un cop preguin possessió, el Constitucional haurà de triar nou president de l'òrgan. El nom de, exfiscal general de l'Estat, apareix en totes les travesses i seria el preferit del govern espanyol. L'altre nom amb opcions és, també progressista.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor