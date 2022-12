​Els tresors patrimonials del Pla de Lleida

Visita a un castell templer i enoturisme per la DO Costers del Segre al Segrià

Castell Templer de Gardeny. Foto: Agència Catalana de Turisme

Et convidem a fer una ruta per l’. Un itinerari que s’endinsa per lesi recorre les comarques del, el, l’, les, lai la. Un mosaic de camps d’ametllers, oliveres i arbres fruiters que amaga tresors patrimonials com castells medievals, búnquers de la Guerra Civil i jaciments rupestres de l’edat del bronze., la capital de la comarca, i el conjunt monumental de la Poderosa Comanda de Gardeny són els protagonistes d’un apassionant viatge al passat. En aquest conjunt, construït al segle XII, descobreix la història de la comunitat religiosa dels templers. A més del castell, també es visita la torre habitació, la torre de l’homenatge i l’església romànica de Santa Maria de Gardeny.Després de fer cultura, regala’t una experiència enoturística per la DO Costers del Segre . En aquesta DO, la més allunyada del mar, s’elaboren magnífics vins a 1.000 metres d’altitud. La ruta per aquesta DO et porta a conèixer també el celler més antic de Catalunya, el, situat a Penelles. Tasta els cargols a la llauna del seu restaurant, regats amb un bon vi del seu celler.Per conèixer aquesta comarca, apunta’t a fer un tram del Camí de Sant Jaume . Els camps de cereals, arbres fruiters i oliveres t’acompanyen durant tot el trajecte perfins a arribar al, on pots visitar l’església barroca de Sant Joan Baptista, del 1800, i, on finalitza el tram.Aprofita aquest camí per conèixer una de les zones humides més importants de l’interior de Catalunya: l’ estany d’Ivars i Vila-sana . Aquest espai natural és tot un paradís de l’ornitologia, on pots contemplar fins a. Si vens en família, al voltant de l’estany s’organitzen rutes a cavall, en bicicleta i sortides en barca.Fer la(GR-157) pot ser una bona manera de conèixer l’. Aquest és l’únic sender que enllaça els tres monestirs reials de Catalunya: Vallbona de les Monges . A l’interior del monestir de Santa Maria de Vallbona hi ha un claustre, dels segles XII-XV, que presenta elements d'estils romànic, gòtic i renaixentista i val la pena visitar-lo. També pots allotjar-te a l’hostatgeria per passar uns dies de tranquil·litat i reflexió.Durant la ruta, acosta’t a, la capital més artística de l’Urgell. Aquesta població té una activa vida cultural i la coneguda Fira de Tàrrega com a màxim exponent. Durant 5 dies es programen més de 80 espectacles de teatre, circ, dansa i altres disciplines escèniques d’avantguarda, amb companyies tant nacionals com internacionals.Descobreix el Pla de Lleida en mode slow pedalant pel. La proposta Pedals Canal d’Urgell et convida a pujar a la bicicleta i seguir el curs d’aquesta obra hidràulica que fa arribar l’aigua delals camps de cultiu. L’inici és ai són 4 etapes que es poden fer en diversos dies per gaudir del paisatge, el patrimoni i la gastronomia.Un dels atractius d’aquesta ruta és l’. Pots tastar-lo en qualsevol de les cooperatives de la zona. Aquest oli, elaborat amb la varietat d’oliva de la zona, l’arbequina, es recol·lecta manualment i és el protagonista d’una ruta d’oleoturisme que connecta una trentena de poblacions de les comarques de les Garrigues, l’Urgell, la Noguera i el Segrià.Atura el temps i fes un viatge amb el Tren dels Llacs , una línia de ferrocarril panoràmica que segueix el curs de la Noguera Pallaresa des del 1924. Aquest trajecte uneixamb la, amb parada a, i travessa 4 llacs, 40 túnels i 75 ponts, tot un espectacle natural. Un gran escenari natural és també la Serra del Montsec, un dels millors indrets d’escalada esportiva a Europa.A més, el cel d’aquesta zona compta amb la certificació de, avalada per la Unesco, ja que és un dels entorns naturals amb menys contaminació lumínica del sud d’Europa. Si tens temps, apropa’t al Parc Astronòmic del Montsec . Al planetari, equipat amb tecnologia 3D i cúpula desplaçable, podràs observar l’univers i les estrelles seguint les explicacions d’experts.Sabies que personatges com l’inventori el filòsofvan passar per les aules de la universitat de Cervera ? Si t’apuntes a fer una visita teatralitzada per aquest edifici emblemàtic del barroc civil català, coneixeràs la història d’aquesta institució en companyia dels seus personatges més cèlebres. Dins l’edifici destaca la portalada interior neoclàssica i un magnífic retaule barroc d'alabastre, creacions de Jaume Padró.Laes un altre tresor patrimonial de la. És un itinerari que segueix el curs del riu Sió i et descobreix els castells de frontera que es van construir al segle X i principis de l'XI, en plena reconquesta dels territoris ocupats pels àrabs. Una excursió amb aspectes històrics i monumentals que es combina amb el turisme actiu de natura. No té gaire dificultat i es pot fer en cotxe, a peu o en BTT.