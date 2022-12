El PSC acusa ERC de «furtar a la ciutadania» l'ampliació del Prat i avisa: «Inevitablement acabarà passant»

Ferran Pedret en roda de premsa aquest dijous. Foto: ACN

L'de la Generalitat està oficialitzada i els socialistes no hi pensen renunciar. Va ser ahir mateix que van presentar un document de 26 pàgines amb totes les peticions que consideren que han d'incloure els comptes si Pere Aragonès vol el seu suport, entre les quals s'inclou la polèmicaa la qual ERC ja s'hi ha oposat en reiterades ocasions. Aquest dijous, el PSC ha volgut aterrar les propostes per al pressupost a cada territori, i en el cas de Barcelona, ha tornat a ressaltar l'ampliació de l'Aeroport. "No entenem que es pugui furtar a la ciutadania de Barcelona la possibilitat de replantejar l'Aeroport amb la intenció que sigui un punt per connexions intercontinentals de la ciutat de Barcelona", ha declarat en roda de premsa, primer secretari de la Federació de Barcelona i membre de la mesa del Parlament.En concret, en la proposta del pressupost presentada ahir, els socialistes demanen que el primer semestre del 2023 serveixi per abordar amb el govern espanyol i Aena la transformació i la seva ampliació. En un context de crisi climàtica, es pot fer amb respecte mediambiental? El PSC no dubta i assegura que la transformació es pot fer "compatible" amb "l'estrictei amb especial cura als espais naturals del Delta del Llobregat", ha assegurat Pedret. Preguntat explícitament per quin hauria de ser el projecte que ho faci compatible, ha rebutjat presentar "un projecte tècnic" en el marc d'una negociació pressupostària, i ha recordat que és Aena qui ha estudiat aquestes qüestions i amb qui ha de parlar el Govern d'Aragonès.Més enllà de la qüestió clau de l'Aeroport del Prat, Pedret ha subratllat aquelles qüestions que s'inclouen en la proposta d'acord pels pressupostos en clau barcelonina, a la qual el Govern encara no ha donat resposta. Entre elles, aportara la ciutat de Barcelona,per compensar el deute ciutadà amb la capital catalana, la transferència de la Generalitat a l'Ajuntament de 20 milions d'euros per a l'impuls de polítiques de promoció internacional, i impulsar la construcció de 1.000 habitatges públics a la ciutat.Segons Pedret, totes les propostes busquen "superar el bloqueig" de les darreres dècades i establir prioritats centrades en la. "El conjunt de mesures que s'hi contemplen tenen un impacte positiu en l'àmbit metropolità", ha afegit el també diputat al Parlament, que ha lamentat que Barcelona no hagi estat "en absolut" una prioritat per ERC en els pressupostos de la Generalitat. "Ha estat decebedor veure com la participació d'ERC als governs de Catalunya no ha suposat cap canvi substancial sobre l'enfocament a la capital del país", ha lamentat, per després assegurar que els antics governs convergents van tractar amb "desdeny i menysteniment" la ciutat. "Els barcelonins no som catalans de segona", ha tancat.

