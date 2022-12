Pagesos i entitats alerten del perill en què es troben les oliveres mil·lenàries

l'aprovació de la Llei 6/2020 de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres i oliverars monumentals encara s'han de concretar els compromisos d'aprovació d'un reglament que implementés de "forma efectiva" les "bones intencions" d'una normativa aprovada per evitar la desaparició d'aquest patrimoni "agrari, ambiental, cultural i paisatgístic únic".

Compra pública d'oliveres a vivers

Al mateix temps, mostren obertament la seva contrarietat davant el recent anunci del Govern de destinar 644.100 euros públics a adquirir 48 oliveres monumentals que es troben en vivers d'Amposta i Alcanar. Malgrat entendre que es pugui tractar d'una actuació per evitar que aquestes oliveres abandonen el territori, assenyalen la priorització d'aquesta mesura -una de les poques anunciades pel Govern en aquest àmbit des de l'aprovació de la llei, segons recorden-, com un greuge flagrant cap a la tasca de pagesos, propietaris i entitats.

"Seguim conservant en les nostres terres les oliveres monumentals, estem assumint el seu sosteniment de forma individual, sense rebre cap ajuda per alleugerir la feixuga i costos tasca de conservar aquest patrimoni comú", apunta l'escrit. "No en fem una crítica directa a aquesta idea, però com a propietaris i persones entenem que la gestió econòmica no s'ha fet bé, perquè no s'ha respectat la necessitat que tenim els propietaris", precisa Beltran.

Els propietaris i pagesos impulsors de la carta oberta, Lluís Porta i Maria José Beltran, revisen els brots d'una olivera monumental de l'Arion, a Ulldecona Foto: Jordi Marsal

Collita nefasta

Tot plegat en un moment particularment complicat per a l'activitat productiva que contribueix a mantenir decisivament aquest patrimoni. La sequera ha provocat enguany una caiguda dràstica de la producció d'oli certificat. Beltran calcula que a l'Arion ha superat el 80%. A tot el territori del Sénia, s'ha passat dels 10.000 litres habituals a només uns 300. Molts pagesos, com el mateix Porta, han començat ja a esporgar els arbres en un moment, fins ara, molt poc habitual. Els productors accepten que la varietat farga d'aquests arbres monumentals és poc productiva i el seu conreu és difícilment mecanitzable. Per això, també, creuen encara més necessari el suport de l'administració a la seva tasca.



La situació actual, denuncien, suposa "una protecció incompleta per a uns oliverars que continuem conreant i conservant sense cap mesura real de suport al manteniment d'aquest ric patrimoni viu que garanteixi que la societat del present i del futur en puguin gaudir després de definir la nostra cultura i paisatge des de fa molts segles". Per això, tot i celebrar la feina feta les últimes dècades per a preservació de les oliveres mil·lenàries valorant el patrimoni en els àmbits productius, ambiental o turístic, creuen que és imperatiu aprovar un reglament per frenar l'espoli encara existent ajudant "de forma real i efectiva" els pagesos i propietaris que les conreen i en tenen cura.

"Cal treballar per consolidar tota la feina feta i garantir el futur per continuar avançant. No podem recular", insisteixen. Per aconseguir-ho, reiteren, és prioritari "consignar una partida pressupostària" per fer efectives les necessàries polítiques de suport reals i efectives que promoguin la conservació i n'aturen l'espoli.

Demandes d'ajuts urgents

En aquest context, Porta creu que la gestió d'aquesta llei per part del Govern "està malbaratant" l'ampli consens existent al voltant de la necessitat de conservar d'aquest patrimoni. La llei va ser aprovada per una àmplia majoria. Únicament els grups dels Comuns i la CUP es van abstenir en la votació per considerar-la insuficient. Pagesos, propietaris i entitats reiteren que, sense reglament, es troba en una via morta i que això posa en perill els objectius de conservació.

No és el primer pronunciament d'aquestes característiques al territori en temps recents exigint la implementació de la Llei de protecció aprovada pel Parlament. Fa unes setmanes, la Mancomunitat de la Taula del Sénia i l'Associació Territori Sénia van reclamar al Departament d'Acció Climàtica que s'habiliten ajuts directes i urgents a pagesos i propietaris per a la conservació d'este patrimoni, justament després de fer-se pública la compra de les 48 oliveres als vivers.

Pagesos, sindicats agraris, ajuntaments i entitats aixequen la seva veu per denunciar que lai mesures efectives per part delposa enlade lesdel. Dos anys i mig després de l'aprovació alde la llei que havia de blindar aquest, lamenten que s'hagi prioritzat la compra d'exemplars a vivers i, en canvi, no s'hagi desenvolupat l'anunciat reglament amb mesures de suport concretes. En una carta oberta a la qual ha tingut accés l'ACN, alerten de la "situació d'extrema dificultat" que viuen els propietaris que en tenen cura. Especialment, després d'una campanya desastrosa de producció d'oli d'aquests arbres monumentals.de la, al terme municipal, han impulsat el manifest després de comprovar, decebuts, com les expectatives que va generar l'aprovació de la llei s'han pràcticament esvaït. Apunten que tampoc existeix, ara com ara, un calendari per a la seva implementació. Elsagraris, el grup ecologista, la-propietària d'una finca a la mateixa zona-, ladehan participat directament en l'elaboració del text o s'han adherit a la iniciativa.

