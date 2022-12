Mor un turista en caure del «tren de la mort» mentre es feia una selfie

Què és el "tren de la mort"?

Tragèdia al conegut com el "". Un turista neozelandès ha mort en caure d'un comboi mentre es feia una selfie. Els fets han passat a la província tailandesa de-a uns 140 quilòmetres de la capital tailandesa- i l'home hauria perdut la vida en caure a unEl tren travessava un pont de fusta d'uns 400 metres de longitud quan va abaixar la seva velocitat perquè els passatgers poguessin fer fotografies del, un dels indrets més populars del trajecte. Va ser en aquell moment quan l'home, de nom, va obrir la porta delper fer-se laamb la mala sort que va relliscar i va caure d'uns vuit metres d'alçada, segons ha explicat el diari Bangkok Post a través de les declaracions dels testimonis a la policia.Les autoritats van ser alertades dels fets i es van desplaçar prop d'una cova on havia caigut l'home. Ward va ser localitzat amb vida, però ja en un estat molt. Presentava problemes dei s'havia trencat eldret i elper la caiguda. Els serveis d'emergència van intentardurant mitja hora des del mateix lloc dels fets, però va acabar perdent la vida.La ruta coneguda popularment com el "tren de la mort" connecta-antiga- i va ser construïda entre 1940 i 1943 per uns 250.000 treballadors i 60.000 presoners de guerra que controlava el Japó durant la. De fet, la pel·lículas'inspira en la construcció d'aquesta infraestructura, ja que hi van morir prop de 100.000 persones. El film deva guanyar set premis

