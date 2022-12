Notícies del 28 de desembre de 2022

Barcelona adquirirà llars d'infants privades per ampliar la xarxa pública municipal



L'Ajuntament de Barcelona ha explicat aquest dimecres que preveu acabar el mandat amb el reglament per sumar escoles bressol privades a la xarxa pública aprovat. Segons ha afirmat el regidor d'Educació, Pau González, el text està en tramitació i ja hi ha una proposta que han compartit amb les associacions de les llars d'infants. Ha afegit que s'està fent seguint l'exemple del decret de la Generalitat que permet el pas de centres privats a públics i recorda que, com en aquest cas, fa falta que hi hagi interès per part de la propietat i interès públic. Gonzàlez ha detallat que s'està prioritzant aquesta opció i que s'ha deixat una mica de banda la possibilitat d'adquirir les cinc llars d'infants de la Generalitat que hi ha a la ciutat. Segons ha apuntat, les condicions que oferia el Departament d'Educació "no eren del tot satisfactòries", i ha dit que no suposaria una ampliació de la xarxa pública. "No ho descartem, però hem prioritzat les altres eines", ha manifestat.