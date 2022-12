Atac amb un martell a una parella a Barcelona: l'home, ferit greu

Un home ha atacat amb un martell la matinada d'aquest dimecres una parella que passejava pel districte barceloní dei ha deixat ferida de gravetat una de les dues víctimes. Elsja investiguen el cas i diversos testimonis assenyalen un sense sostre habitual a la zona com el presumpte autor de l'agressió.Els fets haurien tingut lloc alal voltant de les 1:30 hores de la nit, tal com afirmen diversos mitjans. Segons ha relatat la parella de l'home ferit, l'atac s'ha produït de manera sobtada i sense motiu aparent. La víctima es troba ingressada en un centre hospitalari de la ciutat després de rebre diverses contusions al cap.Tot i els indicis, els Mossos d'Esquadra encara estan estudiant els fets i intenten identificar i localitzar el presumpte autor. La dona, al seu torn, no ha patit ferides greus i no ha hagut de ser atesa pels

