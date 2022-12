Mor el músic Joseph «Jo Mersa», net de Bob Marley, als 31 anys

, net de la llegenda del reggaei fill del també músic, ha mort als 31 anys. Així ho ha confirmat el seu representant, que ha sortit al pas dels rumors a les xarxes socials. Segons la seva versió, el cos sense vida de Marley "ha estat trobat dins el seu vehicle", a Miami.La causa de la defunció encara no ha estat confirmada, però l'emissora de ràdio de Florida, WZPP Radio, ha informat que va ser provocada per un. Sigui com sigui, la policia investiga els fets que envolten la mort del net d'un dels reis de la música.Fins i tot, el primer ministre de Jamaica,, ha volgut expressar la seva tristesa i ha enviat un missatge de condol per la mort de l'artista, a qui ha desitjat "".

