La T-Casual perd el descompte i torna al preu d'11,35 euros

L'ha anunciat aquest dimecres que no mantindrà la bonificació pel títolde 10 viatges a partir del 2023, que tornarà a vendre's amb un preu d'11,35 euros. D'altra banda, però, els preus dels abonamentssí que continuaran gaudint de la reducció tarifària del 50% impulsada el setembre de 2022. Tot, després que l’Estat hagi decidit mantenir les ajudes del 30% de descompte per al primer semestre de 2023.Amb aquesta decisió, tots els títols integrats adquirits el 2022 prolongaran la seva validesa fins al 31 de desembre de 2023, amb l'excepció de la T-casual, que caducarà el 15 de gener de 2023, tal com s’havia anunciat. Aquests descomptes es podran revisar de cara als segons sis mesos de 2023, en tant que les ajudes de l’Estat no estan garantides per a tot l’any, ha explicat l'ATM.Tot i aquest pas enrere amb l'antiga T-10, el fet que el preu dels títols de transport es mantingui congelat des de 2020 i sigui sobre aquest que s’haguessin aplicat temporalment reduccions de tarifa, el títol T-casual es vendrà ara pelPel que fa a les tarifes de, l'ATM ha confirmat la prolongació de la seva gratuïtat segons les noves condicions d’ús per al 2023, establertes per part de l’administració de l’Estat. Al seu torn, la validesa de la targeta T-jove s'allargarà fins al compliment dels-actualment és per a menors de 25-, quan s’hagin resolt les qüestions tècniques, operatives i administratives corresponents.

