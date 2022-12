Rosa Romà (I): «Els recursos econòmics de la CCMA estan en una situació preocupant i asfixiant» 

Elsconvencionals perden usuaris mentre que les xarxes socials i lesen guanyen. Mentre TV3 es manté en posició de lideratge a Catalunya, el pastís de les audiències és cada cop més petit: els espectadors marxen de la televisió convencional i busquen noves vies per entretenir-se i informar-se. Per combatre aquesta realitat, laha renovat aquest 2022 el seu consell de govern després de tres anys caducat.És la publicistaqui, a proposta d', actualment encapçala l'òrgan que gestiona. Hi va arribar el març passat des de fora del món polític amb l' objectiu de "refundar-lo" per convertir-lo en la "corporació catalana de continguts" i, per ara, assegura no tenir la sensació de patir una dinàmica d'intervenció política, sinó d'"" davant la proposta que ells van fer de transformació per aconseguir resultats. Avisa, això sí, que caldrà destinar-hi recursos, perquè ara la situació econòmica és "preocupant i asfixiant".La refundació, en tot cas, implica fer un gir "de 180 graus" a la manera de fer lineal que tenen els mitjans públics catalans per poder situar la. "Cal tenir clars quins són els seusi pensar quins són elsque els interessaran", assegura Romà. De fet, considera que si no es té aquesta informació és difícil pensar amb elsadequats per a cada contingut: "Això ens exigeix internament reorganitzar-nos profundament".I és que des que es va fundar la CCMA fa 40 anys, l'ens ha avançat amb petites adaptacions, però mai cap tan "radical" com la que es necessita ara. En aquest sentit, parla de "" canviant la manera d'assolir-ho: la necessitat d'informar a la ciutadania, la producció de continguts audiovisuals en català i ser un referent. "Estem canviant els processos perquè tele, ràdio i digital estiguin molt més coordinats", detalla.Els nous directors de TV3 i Catalunya Ràdio,, apuntaven en els projectes guanyadors del concurs públic la necessitat dedels dos mitjans per fer aquest treball coordinat. "Tenim la visió de redacció única perquè tots els camps d'expertesa puguin compartir informació", detalla Romà, que considera que calde la CCMA perquè no sembli "una competició" entre la tele i la ràdio.La creació d'una-o OTT- era un altre dels punts clau dels projectes de Gras i Borda. I la presidenta confirma aquesta necessitat davant un moment en què part de la societat consumeix els continguts fora de la televisió i la ràdio convencionals: "". La presència del català a les plataformes de contingut mainstreams és ínfima i Romà considera "fonamental" que hi hagi una oferta que permeti. "Volem arribar a tothom i ser on la ciutadania ens busca", assegura fent referència a l'oferta d'informació i de continguts que vol proposar la CCMA mitjançant el model lineal de televisió i ràdio combinat amb l'entorn digital.Un dels pilars més crítics de la CCMA és el seu. El poder adquisitiu de l'ens es va veure reduït en 100 milions d'euros amb lesque l'executiu d'va aplicar el 2010. Romà lamenta que la Corporació només hagi recuperat una part d'aquesta aportació governamental i demana fer "esforços i apostes" per aconseguir unque permeti culminar el seu projecte: "Els recursos econòmics de la CCMA estan en una situació preocupant i asfixiant". Així, considera que elde finançament dels mitjans de comunicació públics catalans -basat en l'aportació governamental i els ingressos publicitaris- ésper mantenir el nivell d'exigència que els permet produir els continguts de qualitat alApel·lant la responsabilitat de "servei públic" de TV3 i Catalunya Ràdio, Romà també es pronuncia sobre la polèmica que els darrers dies gira entorn l'exdirector de la ràdio pública Saül Gordillo : "Ens caltots els fets que porten a". Tot i que Romà i Gordillo van compartir només un mes a la CCMA, la publicista considera imprescindible que s'esclareixin els fets i assegura que des de la corporació es condemnarà qualsevol situació similar que s'hagi pogut viure dins de l'ens, on fins fa només vuit mesos treballava l'actual director del diari digital Principal. "És preocupant que avui dia encara visquem situacions com aquestes que, per desgràcia, es repeteixen", lamenta.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor