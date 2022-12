Cap d'Any a Catalunya amb temperatures disparades

L'excepció del 29 de desembre

Temperatures amunt el divendres 30 de desembre

La méteo de la nit de Cap d'Any

I com començarà el 2023?

Després del Nadal més càlid de la història (contemporània) arriba unmés propi de laque del pic de l'. El 2022 s'acomiadarà amb temperatures màximes que podena la costa i al prelitoral i amb unesnocturnesElcontinuarà la tendència dels darrers dies.matinals a bona part de la Catalunya interior i ambient relativament fresc a la resta del país. De fet, les màximes quedaran relativament frenades en una jornada on la nuvolositat anirà en augment, especialment al terç oest.Aquest dijous, per tant, no farà fred, però el temps s'acostarà una mica a l'habitual per l'època. Al vespre, a més, no es descarten, tant a l'Alt Pirineu com al Prepirineu i en altres punts de l'oest del país.La situació canviarà com un mitjó a partir del. A primera hora encara es pot escapar alguna gota a l'Alt Pirineu, però l'serà total al llarg del dia. Lesde manera notable, com a prèvia del temps primaveral del cap de setmana de Cap d'Any.Per Nadal es va arribar a 22,1 ºC a l'Observatori Fabra de Barcelona? Se superarà el 31 de desembre? Sembla improbable, ja que és un registre absolutament desproporcionat. Més factible seria que, juntament amb la dada del 24 de desembre, tinguem lades del 1914.Al conjunt de Catalunya la tònica serà la mateixa. Ambient–pràcticament càlid al centre del dia al litoral i prelitoral- i sense precipitacions. Laal litoral serà més pròpia de la primavera que de l'hivern amb mínimes que en punts com Barcelona difícilmentEl diael temps es mantindrà estable, però les temperatures ja no s'enfilaran tant. Farà calor per l'època, però sense registres de rècord.Una tendència que tot apunta que es mantindrà fins aamb una progressiva normalització, malgrat que sempre per sobre de la mitjana climàtica. A partir del dia 4 augmenta una mica la probabilitat de pluja, però a tants dies vista ja és ciència-ficció. En tot cas no hi haa la vista.A continuació, la previsió completa del

