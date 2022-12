Un estudi a 57 països d'arreu del món determina quin gènere és més empàtic

Els autors d'un nou estudi amb la participació de més de 300.000 persones de totes les edats i contextos a 57 països d'arreu del món afirmen haver aconseguit demostrar quin gènere binari és més empàtic. Els resultats no deixen marge al dubte: les, de mitjana, són millors que els homes a l'hora de posar-se al lloc dels altres i imaginar allò que el seu interlocutor està pensant o sentint, expliquen.Es tracta de l'estudi més ampli realitzat fins avui sobre teoria de la ment i ha estat dirigit per la, amb la col·laboració de les universitats de, a Israel i de, als Estats Units, així com de l', a Itàlia. Mesura la "", també coneguda com a empatia cognitiva, i ha estat publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Els investigadors van descobrir que, de mitjana, les dones obtenen millors puntuacions que els homes a la prova "Llegir la ment als ulls".Més concretament, els resultats mostren que, als 57 països, les dones van obtenir, en totes les fases de la vida, una puntuació mitjana significativament superior a la dels homes -a 36 països-, o similar a la dels homes -als 21 restants-. És important destacar que no hi va haver cap país on la puntuació mitjana dels homes fos significativament superior a la de les dones.El doctor, científic principal de l'estudi, iinvestigador associat honorari a Cambridge, defensen que aquests resultats "aporten les primeres proves" concloents. Tot i que aquest estudi no pot discernir la causa d'aquesta diferència de sexe de mitjana, els autors afirmen, basant-se en investigacions anteriors, que es pot deure a factors tant biològics com socials.Durant dècades, els investigadors han estudiat el desenvolupament de la teoria de la ment, des de la infància fins a la vellesa. Una de les proves més utilitzades per estudiar-la és la prova de "lectura de la ment als ulls" -o prova dels ulls, per abreujar-, en què es demana als participants que triïn la paraula que millor descriu el que la persona de la foto està pensant o sentint, només en veure imatges de la regió ocular de la cara. És una de les dues proves recomanades per l'per mesurar les diferències individuals a la "comprensió dels estats mentals".Al llarg de les dècades, molts estudis independents han demostrat que les dones obtenen una puntuació mitjana més alta que els homes a les proves de teoria de la ment. Tot i això, la majoria d'aquests estudis es van limitar a mostres relativament petites, sense gaire diversitat en termes de geografia, cultura i/o edat.

