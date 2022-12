Comprovar la Grossa de Cap d'Any 2022: tots els números premiats

Categoria premis Coincidències Bitllets guanyadors Premi per bitllet 1r premi XXXXX 50 200.000 € XXXXX- 50 2.000 € XXXXX+ 50 2.000 € 0XXXX 450 1.000 € 00XXX 4.500 250 € 000XX 45.000 35 € 0000X 450.000 10 € 2n premi XXXXX 50 65.000 € XXXXX- 50 650 € XXXXX+ 50 650 € 0XXXX 450 300 € 00XXX 4.500 75 € 000XX 45.000 25 € 3r premi XXXXX 50 30.000 € XXXXX- 50 500 € XXXXX+ 50 500 € 0XXXX 450 200 € 00XXX 4.500 35 € 000XX 45.000 20 € 4t premi XXXXX 100 10.000 € XXXXX- 100 200 € XXXXX+ 100 200 € 0XXXX 900 100 € 00XXX 9.000 30 € 000XX 90.000 15 € 5è premi XXXXX 150 5.000 € XXXXX- 150 150 € XXXXX+ 150 150 € 0XXXX 1.350 75 € 00XXX 13.500 25 € 000XX 135.000 10 €

Nació ofereix un comprovador de premis de l'edició de la. Estem preparats per a seguir el sorteig de la Grossa de Cap d'Any en directe ! Actualitzarem els números premiats a mesura que es coneguin, així que estigues atent per a no perdre't cap detall. Consulta amb aquesta taula si els teus bitllets han estat premiats i amb quina quantitat de diners.

