Fins quan es pot cobrar la Grossa de Cap d'Any

Si l'has comprat per internet

On es paguen els premis?

On veure el sorteig de la Grossa de Cap d'Any?

L'any 2022 consumeix els darrers dies i, quan estigui a punt d'apagar-se, el 31 de desembre,arribarà laLa rifa estrella de Loteries de Catalunya celebra enguany el seu desè aniversari. El famós capgròs d'Alella, inspirat en l'exjutgessa de pau Roser Arenas, torna a les vides dels catalans per promocionar la loteria, que destina tots els beneficis a programes socials al país.Tot i que el sorteig se celebrarà el dissabte 31 de desembre a les 12:30 hores, els bitllets premiats es podran començar a cobrar a partir de la tarda del dimarts 3 de gener i fins al 30 de març, ja que tenen 90 dies de validesa. Tanmateix, els premis inferiors als 120 euros poden ser rebuts en metàl·lic a qualsevol administració deEn cas d'haver obtingut el bitllet premiat per internet, el mètode de cobrament també variarà en funció de la quantitat de diners. Sempre que siguin inferiors als 600 euros, s'ingressaran directament al compte de loteries del propietari. Si la sort encara és més gran, es realitzarà una transferència al compte bancari del comprador.Els premis de fins a 120 euros es paguen a qualsevol punt de venda i que tingui terminal. De manera opcional, poden pagar premis de fins a 1.000. Pel que fa a les sorts superiors i fins als 150.000 euros, es paguen a CaixaBank -on també es poden recollir la resta de més de 50 euros- o a l’Oficina d’Atenció, Informació i Pagament de Premis. Finalment, els premis superiors als 150.000 euros només es paguen CaixaBank o l’Oficina d’Atenció, Informació i Pagament de Premis. En cas de dubte, en aquesta darrera oficina es paguen tots els premis.El sorteig de la Grossa de Cap d'Any 2022 anirà a càrrec dels presentadors, amb la col·laboració de l'imitador. Se celebrarà a les 12:30 hores, durarà aproximadament una hora i es podrà seguir per TV3.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor