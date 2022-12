«Hi ha un hotel a Soto del Real»: l'amenaça de Revilla a Aragonès pel referèndum

"Hi ha un hotel que es diu". Aquesta és l'amenaça del president de, cap al seu homòleg catalàen cas que es decideixi a convocar un nou. Revilla creu que la proposta del president de laés "la matraca de sempre" i ha considerat que la presó és "on han d'anar tots" si es torna a votar: "Si són reincidents, espero que no hi hagi lleis que alleugerin la pena", ha sentenciat."Parlar aes pot parlar, demanar el que es vulgui també, però no es poden cometre delictes com els dels seus predecessors, que ara estan fugats o a la presó", ha continuat Revilla sobre Aragonès. El president càntabre també ha apuntat cap al president espanyol, recordant que laprohibeix celebrar referèndums, i que en cas quel'autoritzés, "seria el primer que pagaria les conseqüències".Sobre la proposta d'Aragonès, que va verbalitzar al missatge institucional del dia de Sant Esteve Sánchez ja va tancar la porta només un dia després. "L'independentisme no és una de les principals preocupacions dels espanyols. Els catalans aposten per la, per viure junts", va apuntar Sánchez. Pel que fa al referèndum acordat plantejat per Aragonès, el president espanyol va dir que són "debats del passat" perquè "no hi cap dins la Constitució"."Podran reclamar el que vulguin, però no es podrà produir", va assenyalar el màxim dirigent del. Porta tancada, per tant, a la proposta del president català, que donava per descomptada la negativa inicial i que aspira a donar recorregut a la votació. El president espanyol ha aprofitat per recordar que, exsecretari general de, ja ha havia dit que el procés s'havia "acabat". Ho va fer quan l'executiu de coalició ambes va trencar aquest octubre.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor