Tot el que hem après aquest 2022

Es tanca el 2022, l'any de la guerra a Ucraïna , del trencament del Govern entre, de ladesbocada en bona part dels últims mesos, de la pujada de la factura de lai el primer curs en què els alumnes han tornat a les aules el 5 de setembre, una setmana abans del que era habitual. Un any complex, marcat pel conflicte bèl·lic a l'est d'Europa i per lesen la política catalana i espanyola, especialment pel diàleg amb l'Estat i la crisi institucional derivada de l'enquistament de la renovació del poder judicial. La tensió de l'última dècada, però en un context internacional més hostil, amb elal capdavant d'un país locomotora d'Europa comAquí pots recuperar lesdurant els últims 365 dies que s'han anat publicant aal llarg dels últims dies.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor