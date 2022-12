El noi a qui una menor li fa una fel·lació a Waka Sabadell també denuncia la difusió de les imatges

El protagonista del vídeo en què apareix una menor fent-li unaa la discotecadetambé ha denunciat la difusió de les imatges. Ho ha explicat el conseller d'Interior,, que ha afirmat que els Mossos estan actuant amb "diligència i rapidesa" a les ordres de l'autoritat judicial i la fiscalia per esclarir els fets i depurar lesque se'n derivin, incloent-hi les que afecten la polèmica discoteca vallesana. Alhora, ha indicat que han reclamat ai la resta de plataformes que han difós el contingut que el retirin de forma immediata en considerar que són imatges de “sexe explícit” per part d'una menor i que podrien qualificar-se com a "pornografia infantil".Elena ha lamentat els fets i ha demanat un exercici de “” per “preservar al màxim” la identitat de lai evitar una “novaen aquest context”. En una atenció a la premsa ha explicat que la conselleria i elshan posat a la disposició de la noia els grups de suport a la víctima del cos, en coordinació amb el departament d’. També ha assenyalat que se li ha ofert acompanyament i assessorament jurídic.“Estem actuant i actuarem amba les ordres de l’autoritat judicial i laper esbrinar els fets i cercar les responsabilitats del fet, de la gravació i de la seva difusió”, ha apuntat. Així, ha assegurat que també caldrà avaluar quines possibles responsabilitats haurà d’assumir la discoteca Waka, ja que la festa en què es van produir els fets era per a majors de 16 anys i “exigia i obligava una sèrie de responsabilitats per part del mateix equipament”, ha insistit.Pel que fa al possibledel polèmic local d’oci vallesà que acumula nombroses denúncies i queixes per baralles i altres altercats, entre els quals també per, Elena ha recordat que qui té la potestat de concedir o retirarés l’Ajuntament. Ha assegurat que en aquest establiment s’hi han fet nombroses intervencions policials per a controlar l’aforament i la venda dea menors, entre d’altres.Alhora, ha dit que s’han reunit en reiterades ocasions amb el consistori. “Hi ha diversos tipus de sancions que s’imposen a una activitat econòmica, unes són competència municipal i les altres de la conselleria”, ha advertit el titular d’que ha apuntat que ara per ara hi ha dues denúncies sobre la taula, una de la menor per agressió sexual i difusió de les imatges, i una del jove a qui la noia va fer la fel·lació, també per difusió del contingut. Amb tot, no ha especificat quina de les dues demandes va interposar-se en primer lloc. Per la seva banda, en declaracions a TV3, la mare de la jove ha explicat que la seva filla li ha dit que no se'n recorda de res. La mare ha criticat que a la discoteca "ningú anés a separar-los" o a preguntar a la víctima si estava bé. També ha lamentat que ningú la truqués a ella per explicar-li què havia passat i per poder anar a recollir la jove.Elena també ha aprofitat per detallar que els Mossos s’han posat en contacte amb Twitter i la resta de plataformes ien què s’ha difós el vídeo per exigir-ne la retirada. El conseller ha apuntat que són imatges de “sexe explícit” per part d’una menor que poden derivar en responsabilitats penals perquè sota el seu criteri poden considerar-se “”.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor