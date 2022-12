Un home se suïcida a França per protestar contra la repressió de l'Iran

Un home iranià de 38 anys es va suïcidar aquest dilluns llançant-se ali va publicar un vídeo poc abans per denunciar la repressió "violenta" que viu la població a l'Iran arran de les protestes que van esclatar després de la mort de la jove Mahsa Amini.En un vídeo publicat al seu perfil d'Instagram,un estudiant que residia a la ciutat de Lió des del 2019 amb la seva dona, va explicar que la policia estava atacant la gent al país i que els iranians havien perdut "molts fills i filles", segons ha informat aquest dimarts la cadena BFTV."He decidit suïcidar-me al riu Roine. Els iranians estem molt, molt cansats d'aquesta situació (...)., va afirmar abans, afegint que les seves accions són per mostrar-li al món que "els iranians necessiten ajuda".Segons ha informat el diari regional Le Progrès, diversos testimonisque Moradi es tirés al Roine. Després, van donar l'alarma al cos de bombers francès, que es va desplaçar cap al lloc dels fets.Els bussejadors van trobar el seu cos atrapat per les branques i posteriorment el van traslladar a la riba per fer-liencara que finalment l'home va morir. Les autoritats ja han obert una investigació per aclarir tots els detalls del suïcidi.

