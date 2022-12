Aquest any hem après que... El curs escolar pot començar una setmana abans

Una compareixença dei el conseller d'Educació,, va servir per oficialitzar una de les principals apostes del Govern en l'àmbit educatiu: que el curs escolar comencés una setmana abans, el 5 de setembre . Una mesura pensada -segons el Govern- per millorar la conciliació familiar, reduir desigualtats i optimitzar el calendari. La iniciativa va rebre la ràpida resposta del col·lectiu de mestres, que es va queixar del fet que no es pactés prèviament. També van considerar que era la gota que feia vessar el got de les reivindicacions del col·lectiu, que va fer vaga El Govern va voler volgut deixar clar que el canvi de calendari, sinó que es "racionalitzés" la resta del curs. Les vacances de, amb la qual cosa les classes s'interrompen el 21 de desembre, i els centres-quatre dies i no tres- que es recomana fer durant el segon semestre. En el cas de la jornada compactada de setembre a infantil i primària, no es fan classes a la tarda, com al mes de juny, però està habilitat elfins a les 15.30 hores. Els docents han de ser presencialment a les escoles fins a les tres. A partir d'aquí, cada centre es reorganitza per oferir extraescolars i activitats de lleure.

