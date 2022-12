El Papa demana resar per Benet XVI: «Està molt malalt»

El Papa ha demanat resar per Benet XVI, les condicions de salut del qual són extremadament febles, i ha apuntat que "està molt malalt". Francesc ha demanat així una "oració especial" per al Papa emèrit "que en silenci sosté l'Església". "Està molt malalt. Demanem a Déu que el consoli i el sostingui en el testimoni d'amor a l'Església fins al final", ha assenyalat el pontífex durant l'audiència general d'aquest dimecres.



Tot i que té 95 anys i ha reduït al mínim la seva agenda pública, Joseph Ratzinger continua rebent visites. El 27 d'agost passat, el Papa emèrit es va reunir, com és habitual, amb els nous cardenals creats per Francesc al final del consistori. Tot i això, el seu estat de salut no li va permetre parlar amb ells.

Segons el seu entorn, malgrat les xacres naturals per la seva avançada edat, ha conservat la plena lucidesa intel·lectual. Tot i això, enA més dels problemes per articular paraules, no es pot desplaçar amb autonomia i necessita una cadira de rodes.Fa uns quants anys que el Papa emèriti no hi ha imatges de vídeo recents, però la Fundació Vaticana Joseph Ratzinger-Benet XVI sol publicar fotos de les poques visites que rep.Una de les últimes instantànies és del 4 de novembre, quan-on resideix des que va renunciar al pontificat el 2013- la pintora russa Natalia Tsarkova, que el va retratar amb el seu germà Georg -ja mort-, ia les persones que l'atenen actualment.

