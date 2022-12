Parcs naturals plens d'història, aventura i cultura

Terra Alta: el temple de la garnatxa blanca que va inspirar Picasso

Catedral del vi del Pinell de Brai. Foto: Agència Catalana de Turisme

Carrer d'Horta de Sant Joan. Foto: Agència Catalana de Turisme

Ribera d’Ebre per als amants de la natura

Passarel·la a la Reserva Natural de Sebes. Foto: Agència Catalana de Turisme

El Priorat més aventurer maridat amb el millor vi

Cartoixa d'Escaladei, al Priorat. Foto: Agència Catalana de Turisme

Més propostes turístiques a Catalunya

Posa rumb cap ali visitem el Parc Natural dels Ports i el de laGaudeix de la diversitat d’activitats que t’ofereix l’interior i descobreix el territori de la, lai elLa DO Terra Alta és una terra on es conreen vinyes des del segle XIII i sempre ha tingut unes condicions òptimes per al cultiu de la vinya. L’estrella del seus vins és, sens dubte, la garnatxa blanca. Han fet una aposta clara per aquesta varietat de raïm fins al punt de crear el distintiu. Gràcies a això i a la feina d’una constel·lació de productors, en els últims anys han aconseguit que aquesta denominació d’origen se situï en el mapa internacional.Seguint lat’endinses en un univers enològic ple d’experiències que van més enllà de tastar els seus vins i et porten a conèixer i descobrir tot el que envolta aquesta cultura tan rica. El plat fort son les famoses “catedrals del vi” dei el. Són cellers que va dissenyar Cèsar Martinell, deixeble de Gaudí, que són un exemple de l’arquitectura agrària modernista.Aquesta terra ha servit d’inspiració per a grans artistes com. El famós pintor va fer dues estades aa finals del segle XIX i principis del segle XX. Ell mateix deia: “Tot el que sé, ho he après a Horta”. Com a homenatge, s’ha creat una ruta en què es poden recórrer els principals llocs que el van inspirar. Per acabar, és obligatòria la visita al Centre Picasso, on es poden veure les obres que va pintar al poble.Per als amants dels animals i de la natura, la Reserva natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix és l’excursió perfecta de cap de setmana. En les més de 250 hectàrees que ocupa, conté una gran diversitat de paisatges amb zones d’aigües lliures, aiguamolls, boscos o galatxos. I, alhora, acull més de 200 espècies d’animals, entre ocells, peixos, mamífers, amfibis i rèptils. Hi ha un munt d’itineraris habilitats i és un terreny pla.A 40 minuts en cotxe es troba un dels grans tesors de la Ribera d’Ebre: el Castell de Miravet . Aquesta construcció va ser una fortalesa templera al segle XII. Des d’aquí gaudiràs d’unes vistes privilegiades de tot el territori que l’envolta. És una activitat ideal per gaudir-ne en família, perquè es poden visitar les muralles i les diferents estances del castell gràcies al seu bon estat de conservació. Es pot voltar per les cavallerisses, la cisterna, la cuina o la important església romànica.Elés el lloc ideal per a les famílies més intrèpides. Es tracta d’un parc d’aventura de la comarca del Priorat on es practica esport de la forma més divertida en un entorn natural excepcional. Les activitats passen per camins aeris de fusta i corda, passarel·les, xarxes i tirolines de fins a 180 metres que permeten creuar el bosc d’arbre en arbre sense tocar el terra. És una forma diferent de conèixer la zona i de gaudir del paisatge des de diferents perspectives.Abans de marxar, és parada obligatòria tastar els vins de la zona. I és que la comarca acull dues de les 12 DO catalanes: la DOQ Priorat i la DO Montsant . El Priorat té paisatges de vinyes velles que han sobreviscut a les oscil·lacions del temps, amb forts pendents i sòls pedregosos de llicorella.Per poder entendre l’origen de la vitivinicultura de la zona, cal començar la Ruta del Vi del Priorat per la Cartoixa d’Escaladei . Allà s’hi va establir el primer monestir cartoixà de la península Ibèrica, on els monjos tenien el seu propi manual de cultiu de la vinya i van saber veure que la garnatxa era la millor varietat de raïm per a aquell tipus de sòl. La ruta segueix per visitar alguns dels més dede la zona, petites empreses familiars que utilitzen les varietats garnatxa i carinyena com a matèria primera.per a la ruta?