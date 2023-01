Les 10 incògnites de 2023

Elarriba carregat de preguntes que només el pas dels mesos ajudaran a respondre. Amb el capítol de la pandèmia gairebé tancat, el 2023 arrencarà amb altres problemes que afecten Catalunya però també la resta del món. El, lluny de la guerra llampec que s'imaginava Putin, va camí d'enquistar-se, i veurem quin és l'abast de laque escanya les famílies. Després d'un any que acaba amb restriccions per la manca d'aigua, serà el 2023 l'any de? Els països del món es posaran d'acord per fer front d'una vegada a l'A casa nostra, el 2023 serà, amb les eleccions espanyoles i les municipals, i la legislatura catalana no en quedarà al marge.intentarà tirar endavant el Govern en solitari amb l'oposició ferma del. Tothom mirarà de reüll els resultats de les urnes, que poden precipitar alguns esdeveniments. Continuaran arribant notícies dels tribunals, que hauran d'interpretar elreformat i qui sap si això podria facilitar que alguns delsacabin formant part de llistes electorals. A continuació teniuque ens presenta el nou any.

