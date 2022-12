Aquest any hem après que... Intimidar una periodista té conseqüències

Després de l'entrevista aal programa FAQS del 9 de juliol,va intimidar la subdirectora de l'espai televisiu, descontent com estava amb el contingut de la conversa periodística entre la presentadora,, i la presidenta del, que en aquell moment encara ostentava el càrrec. L'escena, avançada per Nació eldiario.es i ratificada per l'expedient intern elaborat per Magda Oranich , va acabar derivant en la dimissió de Dalmases com a vicepresident de Junts. Tanmateix, continua ocupant la seva plaça com a diputat -ara es troba de baixa laboral- i es manté com a persona de confiança de Borràs, que sempre l'ha defensat L'executiva del partit que va acabar amb la dimissió del vicepresident va ser tensa -de les més elèctriques que es recorden en la vida interna de la formació-, amb la presidenta suspesa de la cambra atacant aquells qui demanaven un pas enrere de Dalmases. L'entorn de Borràs entenia que el sector pragmàtic de la formació tenia ganes deamb ella després de la consulta interna que va derivar en la sortida del Govern. En el rerefons, però, s'hi acumulen més aspectes, com ara les crítiques cap a l'entorn de la presidenta del partit per part de múltiples dirigents de la formació. Ja venien d'abans de l'episodi del FAQS, que només va fer créixer les reticències.L'escena del 9 de juliol ha tingut diverses reverberacions al, on finalment es va acordar sancionar - per la mínima - el diputat. Per les mateixes dates, El Periódico va aportar cinc testimonis de dones que ampliaven les conductes presumptamentdel dirigent de Junts. La publicació de la informació va comportar una campanya digital de desprestigi cap a la periodista que la signava -, que en la seva etapa alva destapar l'episodi del FAQS- per part de l'entorn de Junts.

