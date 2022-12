Aquest any hem après que... El topall ibèric ha frenat la factura de la llum

Quan va esclatar la guerra a, una de les principals conseqüències va ser l'augment del preu de l'energia. Països clau de l'economia europea -és el cas d'Alemanya, motor del continent- tenien una dependència notable del, un producte que va passar a tenir la consideració de pràcticament tòxic després de la invasió produïda el mes de febrer. Les dificultats de subministrament, sumades a les successives sancions al país governat per, van fer pujar de manera extraordinària el preu de l'energia, amb el conseqüent efecte sobre la inflació i la butxaca de la ciutadania. És en aquest context que van negociar l'anomenat topall ibèric amb les institucions europees per tal de limitar el preu de la factura de la llum.En essència, aquest topall s'encarrega de limitar el preu del gas que es fa servir per generar electricitat. S'aplica, per tant, en el mercat majorista. El president del govern espanyol,, ha insitit en diverses ocasions que, malgrat que el topall no ha servit per rebaixar la factura de la llum, sí que ha evitat que es tripliqués, com ha passat en altres països europeus. En un primer moment, elva fer servir l'expressió "estafa ibèrica" per referir-se al topall, però l'ha acabat deixant de banda.En el balanç de final d'any que Sánchez va fer aquest dimarts a la Moncloa, el president del govern espanyol va treure pit del fet que la factura de la llum era entre un 50% i un 60% més barata que en països com Itàlia i Alemanya, i va aprofitar per xifrar enpel preu de la llum. L'executiu estatal ha venut el mecanisme per limitar el preu de l'energia com un èxit d'Espanya a Europa, tenint en compte que hi ha altres països que es volen acollir a mesures similars per tenir el mateix efecte. El topall ibèric estarà en vigor fins al maig del 2023, com es va acordar a Brussel·les.

