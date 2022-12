Què sabem del nou xec de 200 euros del govern espanyol contra la crisi?

Requisits per poder accedir-hi

Com serà i com demanar-lo?

ha anunciat aquest dimarts el tercer, el que s'aplicarà aquesta primera meitat del 2023. A banda de l'eliminació de l'IVA dels aliments més bàsics , el president espanyol també va anunciar una altra mesura destinada a omplir el carro de la compra: un. A hores d'ara, però, que en sabem sobre aquest ajut?Tal com va explicar el mateix Sánchez, el xec està destinat a les. Per marcar un varem, el president de l'Estat va situar com a requisits per accedir a l'ajut que a la llar no entrin més dei que el patrimoni de la família no sigui superior als. Segons la Moncloa, 4,2 milions de famílies es veuran beneficiades amb el xec, mentre que els tècnics d'Hisenda asseguren que ael podran obtenir prop d'un milió i mig de catalans. Qui rebi l', però, no podrà rebre aquest ajut.Per ara, l'únic detall que es coneix és que el xec serà deper una llar, i no per persona. Per conèixer-ne més detalls, però, caldrà esperar que la mesura es publiqui per. Ara bé, s'espera que elsper demanar el xec siguin similar als d'altres ajuts que anteriorment ha concedit l'executiu estatal. En cas que fos així, s'hauria d'omplir un formulari a la seu electrònica d'que estarà disponible a partir del 15 de febrer i fins al 31 de març.

