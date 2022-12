Notícies del 27 de desembre de 2022

La patronal de la carn considera un "greuge" que no es rebaixi l'IVA als seus productes



L'Associació Empresarial Càrnia (Anafric) ha considerat un "greuge per al sector" que els seus productes no formin part dels que el Consell de Ministres ha triat aquest dimarts per a rebaixar-los o eliminar-los l'IVA, dins del nou paquet de mesures per fer front a la inflació. El col·lectiu recorda que reclama "des de fa temps" una rebaixa d'aquest impost per a les carns, "un aliment bàsic al cistell de la compra i part de la dieta mediterrània". L'entitat afegeix que els comerços de proximitat, entre ells les carnisseries i xarcuteries, són els establiments "que més estan patint la crisi". Per això reclama al govern estatal que la rebaixa de l'IVA s'apliqui "a tots els aliments".