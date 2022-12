Investiguen el vídeo d'una fel·lació en una discoteca de Sabadell

Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa una investigació per un vídeo de caràcter sexual ona un noi a la pista de ball de la discoteca, segons han informat fonts policials a Europa Press.La mare de la menor va interposar aquest dilluns unadesprés que el vídeo de la seva filla, que assegura no recordar res, s'hagi difós per xarxes socials. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació des de la Unitat de Recerca de Sabadell per aclarir els fets i buscar possibles responsabilitats.Les fonts asseguren que el reenviament d'aquest vídeo a través de les xarxes socials sense el consentiment de la víctima pot suposar uni han expressat que cal “ser conscients que és un acte de caràcter sexual i que la noia és menor d'edat”.La consellera d'Igualtat i Feminismes,ha recordat en un tuit que "l’impacte psicològic sobre les persones afectades pot ser devastador" i que "la gravació i la difusió d’imatges sense consentiment són delictes, com també ho és compartir-les".

