Vallter i Vall de Núria despunten com a estacions d'esquí amb oferta per a les famílies

Oferta familiar i per als més menuts Vall de Núria disposa d’una Nadal creatiu al cor dels Pirineus. Els infants poden dur a terme diversos tallers creatius, iniciar-se a l’esquí d’una manera fàcil o participar en el contacontes, entre altres.



Per al públic adult, destaquen els passeigs amb màquines retrac, les raquetes de lluna plena i nocturnes i les visites guiades del Museu del Cremallera i la visita guiada històrica a l’ermita i el santuari. El 31 de desembre Vall de Núria acomiadarà l’any 2022 amb una xocolatada i una revetlla de Cap d’Any.

Vallter és un destí ideal per aquells que volen iniciar-se en l’esquí alpí. Foto: FGC

Per la seva banda, Vallter celebra aquestes festes amb diversos tallers per als menuts i menudes de casa. El pròxim 31 de desembre, l'estació festeja l'últim dia de l'any amb música i un simulacre de les campanades, a les 12 h, amb raïm i serpentines. L'equipament va preparar també un taller de llufes pel 28 de desembre i el 3 i el 5 de gener es podrà gaudir de tallers de globusflèxia i fanalets.

Les estacions de muntanya dees convertiran aquesta temporada d’hivern en lespredilectes per aquells visitants que tinguin ganes de tastar la. Catalunya ha donat aquest mes de desembre el tret de sortida a la temporada d’esquí amb la posada en funcionament de les sevesgestionades per(FGC).I una d’aquestes grans novetats és elque aglutinen Vallter Vall de Núria que aquest any tenen una especial dedicació a aquest tipus de turisme.L'estació de Vall de Núria es defineix com un, posant en valor els atributs principals d’una vall única. Per la seva banda, l'estació de Vallter es troba en eli a 2.000 metres d'altitud sobre la vall del riu Ter. En un enclavament únic i és una destinació turística ideal per als amants de la neu.Aquest hivern, Vallter i Vall de Núria es consoliden com a estacions ideals per a les famílies, que hi trobaran un espai on gaudir de l'alta muntanya, pistes de tots els nivells i viure noves experiències amb laper capturar moments inoblidables i irrepetibles.A més d’aquestes novetats, els sis equipaments d’hivern gestionades pel Govern de Catalunya han ampliat el compromís per a la transformació digital amb l’automatització i la simplificació en l’accés a les estacions d’esquí amb 63 màquines de compra de forfets, 7 més que la temporada anterior. I disposen de 33 màquines de recollida de forfets per aquells usuaris que hagin fet la compra online. Per altra banda, en la temporada 2022-2023, ja es podrà gaudir dea totes les instal·lacions de les sis estacions d’esquí amb especial atenció a les zones des les taquilles i de restauració.FGC també continua posant a disposició dels esquiadors i esquiadores la targeta. Aquesta acreditació permet accedir a les sis estacions d’esquí tot l’any i pretén ser un programa de fidelització amb avantatges i esdeveniments exclusius per aquells usuaris que es registrin en aquest club.Finalment, en la seva aposta per l’, FGC posa un any més a disposició de les persones visitants unque inclou l’accés a 21 circuits abalisats i dues pujades diàries a qualsevol dels remuntadors de les sis estacions

