La Molina renova la històrica pista Barcelona per acollir més proves esportives

Programa de festes a La Molina Les dates claus d’aquestes setmanes són molt presents a la graella d’activitats de La Molina. El 28 de desembre es va organitzar una activitat relacionada amb la Troba de la Llufa. És la tercera edició d’aquesta activitat que ja s’està convertint en una tradició per aquestes dates en aquesta estació d’esquí. El primer dia de l’any els més menuts podran gaudir del Descens Infantil i el 5 de gener els Reis de l’Orient també arribaran a La Molina.



Fins al 8 de gener, les persones visitants de l’estació de La Molina podran participar un sorteig per guanyar dues dessuadores de La Molina. Per entrar-hi hauran de compartir una fotografia a Instagram amb el

Celebració de la nit de Reis el 2022 a La Molina. Foto: FGC

Aquest equipament d’hivern continua tenint ofertes alternatives de forma fixa com és el cas del telecabina Cadí-Moixeró que uneix la base de les pistes amb la cota més alta de l’estació, al Niu de l’Àliga.



Amb el suport

ha donat el tret de sortida a laaquest mes de desembre amb un munt de novetats a tenir en compte en lesgestionades per(FGC).És el cas de, que ha renovat la seva. Les obres d’adequació han consistit a posar-la a punt per acollir. Aquesta pista, amb una longitud dei un desnivell de, uneix la cota més alta de l’estació, ubicada al, amb la base del Telecabina Cadí-Moixeró.Aquesta estació de muntanya també alberga una altra de les novetats d’aquesta temporada 2002-2023, ja que acollirà la celebració dels. Des del 18 fins al 29 de gener del pròxim any, La Molina revalida la seva aposta per l’acollint competicions del més alt nivell al calendari internacional de la temporada 2022-2023. Aquesta estació de muntanya ja té experiència en la celebració de competicions de caràcter internacional homologades per la FIS i les seves instal·lacions compten amb les condicions idònies per acollir un esdeveniment d’aquestes característiques.A més d’aquestes novetats, els sis equipaments d’hivern gestionades pel Govern de Catalunya han ampliat el compromís per a la transformació digital amb l’automatització i la simplificació en l’accés a les estacions d’esquí amb 63 màquines de compra de forfets, 7 més que la temporada anterior. I disposen de 33 màquines de recollida de forfets per aquells usuaris que hagin fet la compra online. Per altra banda, en la temporada 2022-2023, ja es podrà gaudir dea totes les instal·lacions de les sis estacions d’esquí amb especial atenció a les zones des les taquilles i de restauració.FGC també continua posant a disposició dels esquiadors i esquiadores la targeta. Aquesta acreditació permet accedir a les sis estacions d’esquí tot l’any i pretén ser un programa de fidelització amb avantatges i esdeveniments exclusius per aquells usuaris que es registrin en aquest club.Finalment, en la seva aposta per l’, FGC posa un any més a disposició de les persones visitants unque inclou l’accés a 21 circuits abalisats i dues pujades diàries a qualsevol dels remuntadors de les sis estacions

