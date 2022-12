Tot un univers entre Montserrat i Prades

Bages, territori per a explorador

Galeria Capella Sixtina de la Muntanya de Sal de Cardona. Foto: Agència Catalana de Turisme

El vi i la tradició, a l’ADN de l’Alt Penedès

L’Anoia i el seu patrimoni històric

Camí de les Batalles del Bruc amb Montserrat de fons. Foto: Agència Catalana de Turisme

Connectar amb la natura a la Conca de Barberà

L’Alt Camp, destinació cultural i gastronòmica

Més propostes turístiques a Catalunya

A l’hi ha experiències per a tothom. Les comarques del, l’, l’, lai l’ofereixen aventures a la natura, rutes per a amants del vi i la gastronomia, passejos per la història i la cultura que els defineix i molt més. T’hi endinses?Sabies que als’hi ha produït un fenomen natural únic al món? L’espectacular Muntanya de Sal de Cardona té dos quilòmetres de profunditat i es pot explorar gràcies a unes galeries obertes des del 1997. Podràs veure els diferents plegaments i vetes del jaciment, així com la diversitat de minerals que amaga. Si la visiteu en família, podeu gaudir de la visita teatralitzada i descobrir-ne els secrets de la mà de tres germans científics i exploradors.Però aquí no s’acaba l’aventura. La riquesa geològica del Bages també es pot explorar endinsant-se al. I per fer-ho, et proposem optar per un dels mitjans ideals que et permetran recórrer la majoria dels seus punts d’interès: la BTT. La ruta en bici et portarà pels contrastos d’aquest territori: des de les terres planes centrals del Pla del Bages, fins a la. A pedalar!Amant del vi, aquesta és la teva. A lpots gaudir de la, però no només amb una copa a la mà. El Camí del Vi és un sender interpretatiu de 3,5 km que recorre el paisatge de les vinyes entrei la Torre de les Aigües. Però, atenció: al llarg del camí hi trobaràs instal·lades vuit estacions sensorials per experimentar la passió pel vi amb tots els sentits. Hi ha botes de vi, un rellotge solar analemàtic, una barraca de vinya i molt més.Una altra manera de conèixer la comarca és a través de les seves tradicions. I n’hi ha una que s’ha convertit en tota una institució al país: els. Se’ls coneix popularment com els verds i són una de les millors colles castelleres de la història. Visita’ls i participa en algun dels tallers que organitzen: ofereixen demostracions castelleres de petit format, visites guiades a Cal Figarot i a la Vilafranca castellera i activitats per a estudiants de totes les edats., a l’, ha estat un dels principals centres de producció tèxtil de Catalunya. Ara el municipi organitza rutes per rememorar el seu ric patrimoni industrial . Pots descobrir els centres de producció tèxtil, els edificis històrics que més rellevància han tingut i també el món dels obrers i els amos, una etapa convulsa de la història de la ciutat. També és possible visitar els principals escenaris de la indústria adobera, com les tradicionals adoberies del Rec.Hi ha moltes més maneres de descobrir el passat històric de l’Anoia. El Camí de les Batalles del Bruc , per exemple, vol recordar la ruta que els soldats napoleònics van fer el 1808, des de Barcelona i de camí a Manresa. La ruta discorre entre la masia Can Pascual i el pas natural de Can Maçana, es divideix en cinc trams i passa pel famós monument del, obra de Frederic Marés. Finalment, et portarà fins al que va ser camp de batalla.Elha creat un oasis de pau i tranquil·litat en el seu pas per la comarca de la. L’espai natural protegit de les obagues del riu Corb conforma un mosaic de boscos i camps de secà que es pot recórrer fàcilment a peu pel. Aquest passa per diversos punts d’interès, com les ruïnes del castell de Savella, l’ermita romànica de Sant Pere de Savella o el balneari de Vallfogona.La riquesa paisatgística de la comarca, però, té molt més a oferir. Lan’és una mostra. El trepat és la varietat de raïm negre autòctona per excel·lència del territori. A través de la Ruta del Trepat i de la seva oferta, pots contemplar les vinyes sense presses, gaudir de la tranquil·litat que s’hi respira i conèixer cellers amb molta història on podràs tastar vins i caves de qualitat, alguns amb un gran reconeixement al sector.Sabies que un dels col·laboradors d’va dissenyar un edifici a l’? L’arquitecte Jva projectar el santuari de la Mare de Déu de Montserrat a imatge i semblança de la muntanya de Montserrat. Es troba al poble de, envoltada de vinyes i ubicada en un tossal. La seva construcció es va aturar a causa de la Guerra Civil i es va reprendre el 1989 gràcies a l’esforç dels veïns del poble.L’Alt Camp ofereix un altre tipus de patrimoni: el gastronòmic. La gran festa de la Calçotada de Valls és una cita obligada durant la temporada de calçots, a l’hivern i la primavera. Tradicionalment se celebra l’últim diumenge de gener i ofereix tot un programa d’actes, juntament amb la degustació popular de calçots. Però a la comarca hi ha altres delícies que pots tastar tot l’any, com la coca de recapte, la carn a la brasa o l’oli d’oliva de laper començar la ruta per l’