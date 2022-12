"L'independentismedels espanyols. Els catalans aposten per la convivència, per viure junts", ha apuntat aquest dimarts el president del govern espanyol,, en la roda de premsa de balanç del 2022 celebrada al complex de la Moncloa. Pel que fa al referèndum acordat plantejat pel president de la Generalitat,, ha dit que són "debats del passat" perquè "no hi cap dins la". En aquest sentit, ha dit que el dret a l'autodeterminació no té cabuda en cap constitució del món. És cert això que ha dit Sánchez? No ben bé.És cert que la gran majoria dels països no permeten a la seva constitució que els territoris s'independitzin, però hi ha alguns casos en què això sí que es permet. Com recollia un article d'El País de l'any 2017, el dret a l'autodeterminació sí que està reconegut a la constitució dei l'estat del Carib format per. A Liechtenstein, es permet que les onze comunes que formen l'Estat se'n separin. Etiòpia reconeix aquest dret des de la separació d'Eritrea. Ara bé, els països del marc europeu i o que poden ser referència de Catalunya no reconeixen aquest dret.Democràcies consolidades como elsno permeten la secessió de part dels seus estats. El Regne Unit, que no té una constitució escrita, va permetre un referèndum a Escòcia, però recentment la Cort Suprema ha dit que aquest territori només pot votar sobre la independència si hi ha una autorització de Londres.fixa que la independència d'algun dels cantons se sotmetrà a l'aprovació de l'electorat i dels cantons afectats.

