Com queda l'IVA dels aliments amb el paquet anticrisi del govern espanyol?

El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat aquest dimarts l'eliminació de l'IVA per als aliments més bàsics durant els pròxims sis mesos. Es tracta de la mesura més destaca del, el primer per al 2023, i que també inclou la limitació de l'increment deli aplica també regulacions en el preu de l'i en les tarifes del transport públic A partir de l'1 de gener, doncs, els aliments bàsics que ara tenien und'IVA (de tipus) passaran al. Aquests producte són el pa comú (també si és massa congelada per fer pa comú o sense gluten), farines, la llet de qualsevol classe, el formatge, els ous, les fruites, les verdures, les hortalisses, els llegums, les patates i els cereals. A banda, Sánchez ha especificat que l'i lapassaran d'una unde l'IVA.En el tipus, del 10% d'IVA, es mantindran altres tipus de pa, com l'integral o el de motlle, a més de les conserves, els menjars que es fan en. Per altra banda, en l'IVA de tipus, del 21%, seguirà havent-hi productes d'personal i de neteja (suavitzant, detergent, sabó, lleixiu, pals de fregar, pasta de dents i desodorants), però també sucs, begudes refrescants, gasoses i alcohòliques.En la línia de garantir que totes les famílies puguin omplir el carro de la, l'executiu estatal també ha anunciat undestinat a les llars més vulnerables, amb els requisits que tinguin uns ingressos anuals que no superin els 27.000 euros i que el patrimoni no sigui superior a 75.000 euros. La mesura afectarà uns, segons Sánchez.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor