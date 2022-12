Així queden els preus definitius del transport públic per al 2023

Les tarifes del transport públic ja són definitives. Els preus dels abonaments, a banda de la gratuïtat de, es mantindran igual que des del setembre d'aquest any. L'anunci deque manté els descomptes en aquests abonaments, sumat al fet que l'Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona (ATM) ja va anunciar la setmana passada la congelació dels preus , fa que el cost sigui el mateix que en els últims mesos.D'aquesta manera, la(10 viatges) valdrà 7,95 euros per una zona, 15,70 euros per dues zones, 21,35 euros per tres zones, 27,45 euros per quatre zones, 31,55 euros per cinc zones i 33,55 euros per sis zones. En el cas de la(viatges il·limitats durant 30 dies), seran 20 euros per una zona, 26,95 euros per dues zones, 37,80 euros per tres zones, 46,30 euros per quatre zones, 53,10 euros per cinc zones i 56,90 euros per sis zones.Pel que fa als menors de 25 anys - i amb la previsió d'ampliar-ho fins als 30 anys quan s'aprovin elsde la-, la(viatges il·limitats durant tres mesos) tindrà un cost de 40 euros per una zona, 52,60 euros per dues zones, 73,80 euros per tres zones, 90,40 euros per quatre zones, 103,70 euros per cinc zones i 111,15 euros per sis zones. A més, el preu de la targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda(10 viatges per a persones majors de 60 anys) es manté en els dos euros.D’altra banda, la T-70/90, la T-usual bonificada per a persones en situació d’atur i els paquets detambé es beneficia de la reducció del 50%, mentre que la T-casual per a treballadors de l’Aeroport manté la rebaixa del 30%. Els títols que no variaran el seu preu són la, lai la

